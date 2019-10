Klaus Fittschen mit dem neuen Adventskalender der Lions Lilienthal. (André Fesser)

Lilienthal. Das Weihnachtsgebäck liegt längst in den Supermarktregalen, da wird es Zeit, die Anschaffung eines Adventskalenders ins Auge zu fassen. Der Lions Club Lilienthal hat ab dem Wochenende einen im Angebot: Am Sonnabend zwischen 9 und 13 Uhr stehen die Club-Mitglieder vor den Edeka-Märkten in Lilienthal, Grasberg und Worpswede, um ihre Advents-Los-Kalender zum Preis von jeweils fünf Euro zu verkaufen. Ab kommender Woche kann man die Loskalender auch im Einzelhandel erstehen – solange der Vorrat reicht. Laut Lions-Sprecher Klaus Fittschen habe man 4000 Exemplare drucken lassen. Der Erlös soll unter anderem in Gewaltpräventionsprojekte an regionalen Grundschulen fließen.

Hinter den meisten der 24 Türchen verbergen sich mehrere Preise: Mal ist es eine Kiste voller Apfelsinen, mal ein Bargeldgewinn. Zumeist aber handelt es sich um Gutscheine über Waren oder Dienstleistungen von Unternehmen der Region. So kann man eine Runde im Flugsimulator gewinnen oder ein Immobiliengutachten. Auch Reisen sind mit dabei: So ist eine Flusskreuzfahrt in der Verlosung. Und als Hauptpreis eine Kreuzfahrt rund um Dänemark. Klaus Fittschen zufolge geht es um 220 Preise im Gesamtwert von mehr als 14 000 Euro. „Ein tolles Ergebnis“, wie er mit Blick auf die Unterstützung der Sponsoren betont. Wer gewinnen möchte, kauft sich in den kommenden Tagen also einen Kalender. Die Gewinnerlosnummern werden dann ab 1. Dezember täglich unter www.lionsclub-lilienthal.der oder sonnabends in der WÜMME-ZEITUNG veröffentlicht.

Der Kalender zeigt in diesem Jahr übrigens ein Motiv der Malerin Lisel Oppel (1897-1960). Die Kunststiftung Lilienthal war bei der Auswahl des Motivs behilflich und stellte es dem Lions Club zur Verfügung.

Zur Sache

Hier wird der Kalender verkauft

Lilienthal: Falkenberg-Apotheke, Alte Apotheke, Lilien-Apotheke, St. Jürgen-Apotheke, Rats-Apotheke, Buchhandlung Buchstäblich, Papier-Shop Ulrich, Optic Lounge, EM exclusiv mobil/Postfiliale, Fotohaus, Frisör Krumbach, De Uhrmoker Lachmund, Volksbank, Physiotherapeutische Praxis Watson & Rixmann, Reisebüro Lilienthal, Praxis Dr. Ansgar Schülken, Bibliothek, DRK-Kindergarten. Borgfeld: Hubertus-Apotheke. Grasberg: Volksbank, Reisebüro Gaby Schönteich, Hoyers Tanktreff. Worpswede: Volksbank, Touristik- und Kulturmarketing, Freundeskreis Südwede, Worpsweder Schlösschen.