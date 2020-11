Jörg Plöger (links), Präsident der Lions Lilienthal, und Club-Kollege Klaus Fittschen bei der Präsentation des neuen Adventskalenders. (André Fesser)

Lilienthal. Die Sorgen der Lilienthaler Lions waren vollkommen unbegründet. Hatte die Führungsspitze des Clubs Anfang November noch befürchtet, angesichts der coronabedingten Einschränkungen nicht alle ihre Adventsloskalender loszuwerden, meldete Lions-Vertreter Klaus Fittschen schon Tage vor dem 1. Dezember, dass sämtliche 4000 Kalender ausverkauft sind. „Das ist ein Riesenerfolg“, sagte er zufrieden.

Der Kalender, den man für fünf Euro erstehen konnte und der hinter 24 Türchen allerhand Preise verbirgt, wurde in Geschäften in Lilienthal, Borgfeld, Grasberg und Worpswede verkauft. Ein nennenswerter Teil hatte in den Vorjahren aber vor allem bei einem Straßenverkauf der Lions den Besitzer gewechselt. Diese Aktion musste wegen des Infektionsschutzes diesmal aber ausfallen. Dafür haben sich Fittschen zufolge aber allerlei Vereine gemeldet, die die Kalender in ihrer Mitgliedschaft anboten. „Sie haben uns wirklich geholfen, und uns nicht im Regen stehen lassen“, zeigte sich Fittschen dankbar für die Unterstützung.

Wer einen Kalender ergattert hat, kann ab dem 1. Dezember täglich ein Türchen öffnen. Unter www.lionsclub-lilienthal.de kann man dann nachsehen, ob man gewonnen hat. Die Gewinnzahlen der Woche werden auch jeden Sonnabend in der WÜMME-ZEITUNG veröffentlicht. Gewinnerinnen und Gewinner können ihre Preise dann ab dem 3. Januar und bis Ende Februar in der Filiale der Osterholzer Stadtwerke in der Hauptstraße 43 in Lilienthal abholen. Eine Gewinnausgabe schon im Dezember ist Fittschen zufolge nicht möglich, da die Filiale in diesem Monat geschlossen bleibt.