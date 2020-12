Eine Spende von 680 Euro für die Grasberger Weihnachtsstern-Aktion für Senioren übergaben (v.l.) Birgit Schoene, Präsidentin des Lions Clubs Worpswede, und Johanne Brinkmann, 1. Vorsitzende des Lions Förderverein Worpswede, an Kerstin Tönjes und Evelin Meyer vom Bündnis für Familie in Grasberg. (Lions Förderverein Worpswede e.V.)

Grasberg. Advent ist die Zeit, in der Menschen gerne einander Gutes tun. Vor dem Grasberger Weihnachtsbaum überreichten Mitglieder des Lions-Fördervereins Worpswede zwei Spenden. Jeweils 680 Euro gingen an das Bündnis Familienfreundliches Grasberg für die Weihnachtsstern-Aktion für Senioren und an den Diakonieverein Seniorenzentrum Osterholz-Scharmbeck für das Haus am Hang.

Doch nicht nur in der Weihnachtszeit tut der Worpsweder Lions-Förderverein Gutes. Die beiden Spenden seien der Rest aus den Einnahmen eines Benefizkonzertes, das im Oktober 2019 stattgefunden hatte, so Inge Göbbel vom Förderverein. Der Reinerlös hatte seinerzeit 4100 Euro betragen. Davon unterstütze der Förderverein beispielsweise Musik in der Grundschule Hüttenbusch und eine Typisierung. Für Kinder tue der Verein regelmäßig etwas und viel, so Göbbel. Da sei der Wunsch entstanden, auch etwas für ältere Menschen zu tun. „Das ist eine Gruppe, die gesellschaftlich viel getan hat, dass es uns heute so gut geht“, sagt Göbbel. In der gemeinnützigen Senioreneinrichtung aus Osterholz-Scharmbeck und der Grasberger Weihnachtsstern-Aktion für Seniorinnen und Senioren fanden die Lions die geeigneten Empfänger.

Coronabedingt fallen die Einnahmen des Lions-Fördervereins aus Worpswede in diesem Jahr geringer aus. „Unsere Haupteinnahmequellen haben gefehlt“, erzählt Göbbel und verweist auf das ausgefallene Golfturnier und den ausgefallenen Weihnachtsmarkt in der Music Hall. Ganz tatenlos ist der Förderverein trotzdem nicht geblieben. Einige Spenden habe er in diesem Jahr auch eingenommen, wie aus einem Teil seiner Osteraktivität. Und die Lehrerschulung für das Schul-Präventionsprogramm „Lions-Quest“ habe erstmals digital stattgefunden. Man könne auch jetzt etwas machen, sagt Inge Göbbel. „Man muss nur versuchen, neue Wege zu gehen.“