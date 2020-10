Vor einigen Tagen erst haben Giesela Brünker, Karin Hölscher und Martina Michelsen (von links) für die Literaturreihe geworben. Jetzt kam die coronabedingte Absage. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Die gesamte Literaturreihe „Herkommen!“ der Volkshochschule Lilienthal muss aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen abgesagt werden. Wie VHS-Leiterin Martina Michelsen mitteilt, sind davon auch das Literaturkonzert „Hiob“ an diesem Sonnabend, 31. Oktober, sowie die Veranstaltung „Teufelsmoorgeschchten“ am Sonntag 1. November in Ritterhude betroffen. „Wir bemühen uns natürlich, die Reihe auf das kommende Jahr zu verschieben. Sobald wir einen konkreten Termin haben, werden wir selbstverständlich darüber informieren“, sagt Michelsen.