Eine Aufnahme vom "Tanz im Park" aus einem der Vorjahre. Wegen der Corona-Pandemie dauert der Zevener Kultursommer diesmal statt drei Tage nur einen Tag. (Jens Zschiesche)

Zeven. Der Zevener Kultursommer findet wegen der Corona-Pandemie in reduzierter Form statt. Statt der Veranstaltungen „Live im Park“, „Kino im Park“ und „Kids World Festival“ ist für Sonnabend, 8. August, ab 14.30 Uhr im Zevener Stadtpark ein „Kultursommer (de)light“ geplant, bei dem die Gäste auf einer abgesperrten Fläche auf Stühlen Platz nehmen müssen. Aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen ist die Zahl der Teilnehmer auf 250 je Veranstaltung begrenzt, Abstände müssen eingehalten werden, es gibt ein Zugangsmanagement und die Kontaktdaten werden erfasst.

Zu den Organisatoren gehören „Skip“ Cordes und Michael Lühmann vom „Soundkönig“-Team. Geplant sind Live-Musik, Comedy und Kino. Und auch Essen und Trinken werde es im Stadtpark geben. Auf dem Ablaufplan stehen fünf Einzelveranstaltungen, um möglichst vielen Menschen eine Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. Die einzelnen Karten kosten jeweils 5,50 Euro. Jeder Zuschauer könne aber Eintrittskarten für mehrere Einzelveranstaltungen kaufen. Die Tagestickets zu 17,50 Euro für alle Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Der Einlass zu den Einzelveranstaltungen ist jedes Mal eine halbe Stunde vor Beginn, wobei am Eingang der Personalausweis vorgezeigt werden muss.

Die Darbietungen dauern immer über eine Stunde. Den Anfang macht um 14.30 Uhr die Gruppe OIC aus Uelzen mit Folkrock und Folkpop. Ab 16.30 Uhr sind Oldies vom Duo Elke Oppermann und Eli Lohof zu hören. Comedy liefert ab 18.30 Uhr der zum Beispiel auch vom „Großen Kleinkunstfestival“ und aus Radio und Fernsehen bekannte „Dr. Pop“, bevor gegen 20.30 Uhr die Gruppe Guacáyo aus Hamburg Reggae-Pop präsentiert. Um 22.30 Uhr beginnt die Vorführung des Kinofilms „25 km/h“. Dieser Streifen mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger in den Hauptrollen habe sich bei einer Abstimmung im Internet durchgesetzt, an der sich Interessierte beteiligen konnten. „Nähere Einzelheiten zu den Künstlern und anderen Themen rund um den Veranstaltungstag finden sich auf der facebook-Seite zum Zevener Kultursommer, die ständig aktualisiert wird“, betont Veranstalter Michael Lühmann.

„Der Kultursommer (de)light ist ein kleines Stück zurück in den Alltag, wenn auch in der aktuellen neuen Normalität“, so Skip Cordes, der trotz der Vorgaben auf eine gute Resonanz hofft. Zwischen den einzelnen Veranstaltungen werden auf dem Gelände die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen umgesetzt, weshalb alle Einzelticketbesitzer den Bereich verlassen müssen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf übers Internet (www.zevkultur.deinetickets.de) und im Geschäft „Ein Stückchen Glück by Wischhusen“ in der Zevener Schulstraße. Weitere Informationen: https://de-de.facebook.com/ZevenerKultursommer/ sowie auf www.deinetickets.de/event/zevkultur/