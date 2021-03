Vom heimischen Computer aus eine öffentliche Lilienthaler Rats- oder Ausschusssitzung zu verfolgen, ist nicht möglich. Ein Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, das Live-Streaming einzuführen, ist kürzlich gescheitert. (Symbolbild) (Christin Klose)

Lilienthal. Am Dienstag kommt im Lilienthaler Rathaus der Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste zusammen, zwei Tage später folgt die Sitzung des Gemeinderats in der Aula der Integrierten Gesamtschule. Wer als Bürger live verfolgen will, was die Ratsleute sagen und wie die Abstimmungen ausfallen, muss persönlich vor Ort sein. Filmübertragungen im Internet gibt es nicht und wird es auf absehbare Zeit auch nicht geben. Ein Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, das Live-Streaming von öffentlichen Sitzungen einzuführen, ist kürzlich gescheitert. Im Verwaltungsausschuss gab es dafür Ende Februar keine Mehrheit.

Bürgermeister Kristian Tangermann verweist auf die Debatte, die bereits 2019 im Kreistag dazu geführt wurde. Damals hatte die AfD-Fraktion vergeblich für Live-Übertragungen von Kreistagssitzungen im Internet geworben. Die Kreisverwaltung machte damals deutlich, dass sie kein Freund des Live-Streamings ist. Sie verwies auf rechtliche Hürden, zeigte sich besorgt, dass die Abgeordneten im Wissen um die Live-Aufnahmen in ihrer Meinungsäußerung gehemmt sein könnten oder dass sie jederzeit verlangen könnten, nicht in Bild und Ton gezeigt zu werden. Mit dem einfachen Aufstellen einer Kamera sei es nicht getan. Es müsse jemanden geben, der die Kamera auf Verlangen ausschaltet oder sie im großen Rund auf den jeweiligen Redner schwenkt. Zudem sei der Sitzungssaal technisch gar nicht für Ton- und Filmaufnahmen ausgelegt. Die Verwaltung ging davon aus, dass das Interesse ohnehin gering sei und der Aufwand im Verhältnis dazu nicht angemessen sei.

Diese Punkte unterschreiben auch die Verantwortlichen im Lilienthaler Rathaus mit Blick auf den Anfang des Jahres gestellten Grünen-Antrags. Die Fraktion sieht dagegen das Live-Streamen gerade in Pandemiezeiten als gute Möglichkeit an, die Bürger am politischen Willensbildungsprozess teilhaben zu lassen. „Der finanzielle und personelle Aufwand, dies zeigen die Erfahrungen anderer Kommunen, ist überschaubar“, sagt Fraktionsvorsitzende Erika Simon. Sie bedauert das Nein des Verwaltungsausschusses zu ihrem Vorstoß. Ihrer Ansicht nach sei es sehr wohl möglich, eine Kamera im Sitzungssaal aufzubauen, die dann gemäß der Datenschutzvorgaben nur die Abgeordneten bei ihren Redebeiträgen in den Fokus nehme. „Schon jetzt ist es so, dass die Ratsleute für ihre Beiträge zum Rednerpult gehen. Die Kamera könnte darauf ausgerichtet werden“, sagt Simon.

Kommunalrechtlich sei auch alles sicher, da die Lilienthaler Hauptsatzung eine im Jahr 2017 einstimmig eingeführte Regelung enthalte, die Film- und Tonaufnahmen von Mitgliedern der Vertretung mit dem Ziel der Berichterstattung in öffentlichen Sitzungen erlaubt. Das Recht der Abgeordneten, der Aufnahme des Redebeitrags zu widersprechen, bleibe dabei erhalten. Niemand, so Simon, müsse sich filmen lassen. Dass der Antrag abgelehnt worden sei, sei für die Fraktion nicht nachvollziehbar.