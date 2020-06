Setzen ihre Hoffnung auf den Niedersächsischen Weg (v.l.): Volker Schmidts, Birgit Pape und Stephan Warnken. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Der Ort für die Pressekonferenz des Landvolks Osterholz scheint gut gewählt. Im Pavillon, der lauschigen Schatten spendet, erzählt Landwirt Volker Schmidts, wie er seinen Hof bewirtschaftet. Die wichtigste Botschaft: In der Landwirtschaft wird viel für den Naturschutz gemacht – und das freiwillig.

„Jeder Landwirt kennt sich auf seinem Hof und seinen Flächen am besten aus“, sagt Volker Schmidts. Er wisse, was geht und was nicht. Blühflächen, die er regelmäßig anlegt, könnten hier in Garlstedt nahe der Elm nicht mehrere Jahre hintereinander auf der gleichen Fläche existieren. Dann wachse nichts anderes mehr. Diese Erfahrungen müssten auch für den Natur- und Artenschutz herangezogen werden, findet Volker Schmidts. Vieles hänge zusammen, nicht alles könne allgemein übertragen werden. Schmidts zeigt Nester von Rauchschwalben, deren Einwohner durch die Ställe flitzen. „Ohne Viehhaltung würden die Schwalben verschwinden“, glaubt der Landwirt. Freilich würden große hohe moderne Ställe die Vögel kaum anziehen.

Lobenswerte Vereinbarung

Was Volker Schmidts und Kreislandwirt Stephan Warnken sowie Landvolksprecherin Birgit Pape erzählen, kann als Werbung für den Niedersächsischen Weg gewertet werden. Es ist der Versuch der Niedersächsischen Landesregierung, beim Naturschutz alle Akteure an einen Tisch zu bringen. „Es ist gemeinsames Ziel, eine enge Verzahnung zwischen Umweltschutz, Landwirtschaft, dem Lebensmitteleinzelhandel, weiteren Akteuren entlang der Wertschöpfungsketten und den Verbrauchern zu erreichen“, heißt es in der Vereinbarung. Unterzeichnet haben Ministerpräsident Stephan Weil, Umweltminister Olaf Lies, die Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, der Nabu, der BUND, die Landwirtschaftskammer und das Landvolk Niedersachsen dieses Papier. Der Landwirtschaft sichert es einen „geeigneten und fairen Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile“ zu.

„Die Vereinbarung ist lobenswert“, sagt dann auch Stephan Warnken. Es sei besser, miteinander als übereinander zu reden. Natürlich sei das zunächst eine Absichtserklärung, die noch gefüllt werden müsse. Dazu wurden laut Warnken Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich um einzelne Themen, wie Wasser, Natur und Landwirtschaft oder Umwelt kümmern. Darin seien alle unterzeichnenden Gruppen vertreten. Warnken betont: „Die Akteure werden selber Gesetzestexte formulieren.“ Ein außergewöhnlicher Vorgang für die Landwirte, auch wenn die Front bereits einige Risse bekommen hat.

Das gleichzeitige Festhalten am Volksbegehren „Artenvielfalt-Niedersachsen.Jetzt!“ durch Umweltverbände stößt bei Landwirten daher auch durchaus sauer auf. Es diene als Druckmittel, argumentieren die Umweltverbände. Diese Denkweise kann Stephan Warnken nicht nachvollziehen. Es könne kaum etwas Besseres geben, als wenn die Landesregierung vorangehe. Beim Begehren mache nur ein kleiner Teil der Bevölkerung mit. Das werde zu ganz vielen Verlierern führen, fürchtet der Landwirt. Vor allem die Landwirtschaft bekäme keinen Ausgleich. Laut Warnken müsse fast schon die Frage gestellt werden, ob es überhaupt noch gewollt sei, dass Lebensmittel erzeugt werden. Möglicherweise gebe es in Deutschland eine grüne Oase und Lebensmittel würden in anderen Regionen produziert. Volker Schmidts kommt wieder auf die Zusammenhänge zurück. Die Gewässerrandstreifen spielten bei den Naturschützern eine zentrale Rolle, unter anderem wegen der Gefahr, das Dünger und Pflanzenschutzmittel in das Grundwasser eingetragen werden könnten. Die Diskussion um zu hohe Nitratwerte sei aktuell wie nie. Schmidts fragt, wer diese Randstreifen dann pflegen werde. „Da werden wieder Bäume wachsen“, fürchtet er.

Sein Hof sei nur 100 Meter breit, erzählt Stephan Warnken. Da machten die Randstreifen schnell zehn Prozent aus, Flächen, die ihm verloren gingen. „Ich hätte ein Problem. Es würde sich alles nicht mehr rechnen“, sagt er. Ohne Ausgleich gehe das nicht.

Die Landwirtschaft sei ohnehin in Bewegung, betonen die Landwirte. Beispiel Unterbepflanzung: Weil Mais eine Monokultur sei, würde inzwischen schon Gras und Mais gleichzeitig ausgebracht. Der Mais werde im Herbst geerntet, das Gras dann im Frühjahr darauf.

Auch Bohnen und Mais könnten parallel auf einer Fläche gedeihen. Mechanische Methoden könnten Einzug halten. Aber das kostet. „Geiz ist geil“ funktioniere nicht mehr. Die Preise für Lebensmittel müssten stimmen. Die Landwirte wünschen sich auskömmliche Preise und Anerkennung für ihre Arbeit.

Volker Schmidts führt einen Familienbetrieb, den sein Vater seit 1950 aufgebaut habe: „Vor 20 Jahren habe ich ihn übernommen.“ 280 ausschließlich weibliche Rinder hat er auf dem Hof, 110 davon seien Milchkühe. Immer mehr prassele auf die Familienbetriebe ein. Dazu komme noch der Klimawandel, den es zu meistern gelte. „Viele Landwirte haben keinen Bock mehr darauf“, so Schmidts. Seine Kinder wollten den Hof nicht. Sie haben etwas anderes gelernt.