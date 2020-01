Schmalenbecks Ortsbrandmeister Dirk Schriefer mit Sören Viets, Anna Lena Harjes und Heiko Schriefer (von links). (Feuerwehr)

Grasberg. Viele Einsätze gab es zwar nicht im vergangenen Jahr für die Ortsfeuerwehr von Schmalenbeck, aber es sei dennoch ein abwechslungsreiches Jahr gewesen, sagte der Ortsbrandmeister Dirk Schriefer jetzt auf der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus. Es gab nämlich zwei außergewöhnliche Ereignisse.

34 aktive Mitglieder gehören der Ortswehr an, darunter ist genau eine Frau. Damit liegt die Schmalenbecker Wehr trotz eines Austritts weit über der Sollstärke, die für Feuerwehren mit Grundausstattung bei 22 Aktiven liegt. In der Altersabteilung sind sieben ehemals Aktive, dazu kommen 15 fördernde Mitglieder. Siebenmal wurde die Ortswehr im vorigen Jahr alarmiert, viermal zu Hilfeleistungen wie Beseitigen von Ölspuren oder von umgestürzten Bäumen, dreimal zu einem Brand. Bei dem großen Brand einer Strohlagerhalle in Meinershausen, bei dem alle acht Ortswehren der Gemeinde zwei Tage lang im Einsatz waren, übernahmen die Schmalenbecker die Nachtwache. Ein Ofenbrand war schnell gelöscht, bei dem Brand von Strohballen auf einem Feld entschied man sich für kontrolliertes Abbrennen.

Bei den Gemeindewettbewerben belegte die Schmalenbecker Ortswehr den zweiten Platz und qualifizierte sich zur Teilnahme am Bezirkswettbewerb in Laßrönne, einem Ortsteil von Winsen/Luhe, wo sie im guten Mittelfeld landete. Auch die Ortswehr von Tüschendorf hatte sich qualifiziert, und der stellvertretende Bürgermeister Kai Entelmann sagte in seinem Grußwort, es sei noch nie vorgekommen, dass zwei Wehren aus Grasberg gleichzeitig bei einem Bezirkswettbewerb vertreten gewesen seien. Entelmann lobte besonders die „junge tolle Truppe“ in Schmalenbeck – 15 der aktiven Feuerwehrleute sind unter 30 Jahre alt.

Andreas Koppen, Fachbereichsleiter in der Grasberger Gemeindeverwaltung, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit, und der Gemeindebrandmeister Norbert Blanke kündigte eine Weiterbildung zum Motorsägenschein an, die in Grasberg stattfinden wird.

Dirk Schriefer wurde einstimmig als Ortsbrandmeister wiedergewählt, auch bei allen anderen Wahlen herrschte Einigkeit. Gruppenführer Heiko Schriefer, seit 18 Jahren im Amt, tauschte seinen Posten mit seinem bisherigen Stellvertreter Christoph Meyer. Im Amt bestätigt wurden Thomas Murken als Gerätewart, Florian Köster als Atemschutzwart, Philipp Schriefer als Funkwart, Sören Hastedt als sein Stellvertreter und Ingo Schnakenberg als Sicherheitsbeauftragter. Annalena Harjes wurde nach absolvierter Anwärterinnenzeit zur Feuerwehrfrau ernannt, Sören Vietz zum Feuerwehrmann.