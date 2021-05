Ralf Soujon macht eine Pause im Außenbereich seines Bistros am Hammehafen. Am Montag soll wieder geöffnet werden. (CARMEN JASPERSEN)

Endlich kann man sich wieder locker machen. Ab Montag soll es losgehen: Sofern die Inzidenzwerte stimmen, dürfen Gastronomen ihre Außenbereiche öffnen, Hoteliers wieder Gäste empfangen. Nicht jeder macht dabei mit, der Startschuss aus Hannover kam einfach zu kurzfristig, um allen Betrieben die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Häuser wieder klar zu machen. Die vielen Monate im Lockdown hinterlassen Spuren – wohl dem, der zwischenzeitlich nicht aufgegeben hat und somit überhaupt noch in der Lage ist, seine Räume wieder zu öffnen.

So fällt es schwer, den Neustart wirklich zu feiern, zumal die Sorge vorherrscht, dass der Aufbruch in einigen Wochen schon wieder gestoppt wird, weil die Infektionszahlen ein weiteres Mal durch die Decke gehen. Genau das ist der Grund, weswegen die Öffnungen nur vorsichtig vollzogen werden dürfen. Biergarten-Gäste müssen sich testen lassen und nachweisen, dass sie sauber sind, und in Niedersachsen dürfen vorerst nur Niedersachsen touristisch übernachten, weil die Landesregierung verhindern will, dass mit den Menschen auch die Viren unkontrolliert in die Region reisen und die Party sprengen.

Das ist natürlich nicht die heile Welt, die es noch vor der Pandemie gab. Und mit Recht darf man die neu aufgestellten Regeln hinterfragen, weil sie dann doch nicht passgenau der Lage einzelner Gastgeber oder Anbieter von Freizeitangeboten entgegenkommen. Darüber muss man reden, besser machen ist erlaubt. Die Verbandsvertreter, die am Donnerstag in Hannover mit dem Ministerpräsidenten diskutiert haben, während viele Gastronomen in ihren Häusern schon die Sonnenterrassen gekärchert und die Tische abgewischt haben, haben die kritischen Punkte ja auch benannt.

Nicht reden kann man über die Frage, in welchem Tempo der Neustart jetzt vollzogen werden darf. Es gibt keine Alternative zur maximalen Vorsicht. Denn noch immer sterben Menschen.