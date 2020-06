Auch Hochzeiten können wieder mit bis zu 50 Teilnehmern stattfinden. (dpa Picture-Alliance / Rui Vieira)

Landkreis Osterholz. Die neue Woche startet mit weiteren Corona-Lockerungen. Der Wegfall von Vorgaben zur Eindämmung des Virus bildet die vierte Stufe des landesweit geltenden Fünf-Phasen-Plans. Zu den Profiteuren zählt das Gastgewerbe. Auch der Kulturbetrieb kann langsam wieder anlaufen – allerdings unter strengen Auflagen. Hier ein Überblick.

Events: Kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern werden unter Auflagen wieder erlaubt. Besucher der Open-Air-Veranstaltungen müssen eineinhalb Meter Abstand zu Mitgliedern anderer Haushalte einhalten und Sitzplätze einnehmen. Die Verordnung sieht zudem vor, dass die Veranstalter die Kontaktdaten der Gäste protokollieren und drei Wochen aufbewahren.

Reisen: Hotels, Campingplätze und Jugendherbergen können ihre Häuser von diesem Montag an bis zu 80 Prozent auslasten, statt wie bisher zu 60 Prozent. Werden ausschließlich Geschäftsreisende oder Dauercamper aufgenommen, darf die Quote sogar überschritten werden. Für Ferienwohnungen fällt die siebentägige Wiederbelegungsfrist weg. Und auch touristische Busreisen sind unter Auflagen wieder möglich.

Feiern: Erstmals dürfen auch Bars in Niedersachsen wieder öffnen, mit Ausnahme von Shisha-Bars. Clubs und Discos bleiben geschlossen. Hochzeiten, Konfirmationen, Taufen und auch Beerdigungen können dafür wieder mit bis zu 50 Teilnehmern stattfinden. Bisher lag die Obergrenze dafür bei 20.

Sport: Nach den Freibädern dürfen Schwimmer jetzt auch wieder die Hallenbäder besuchen. Für die Hallenbäder im Landkreis Osterholz sind allerdings noch Vorbereitungen notwendig, so dass eine Eröffnung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Aufgehoben wird die Schließung von Duschen und Umkleiden von Sportstätten, also Sporthallen oder Fitnessstudios. Erlaubt sind auch wieder Indoor-Spielplätze.



Wer Fragen hat, kann sich an den Landkreis Osterholz wenden. Er hat umfangreiche Informationen im Internet zusammengestellt. Häufig gestellte Fragen werden unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen beantwortet. Hierin finden sich auch die neuen Vorgaben zur Corona-Verordnung. Außerdem hat der Landkreis Osterholz weiterhin ein Bürgertelefon geschaltet. Es ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 04791/93 029 01 erreichbar.

Die fünfte Phase des Stufenplans könnte zum 22. Juni in Kraft treten. Dann läuft die neue Corona-Verordnung aus. Wenn das Infektionsgeschehen es nötig mache, könnte die Verordnung aber auch verlängert werden, hieß es am Freitag aus dem niedersächsischen Krisenstab. Bereits jetzt ist geplant, dass es von Mitte Juni an für alle Kinder wieder ein zeitlich eingeschränktes Angebot für den Kita-Besuch geben soll. Auch die Schüler haben vom 15. Juni an wieder alle Unterricht in den Schulen.