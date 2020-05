Nach schweren Wochen schauen zahlreiche Handwerksfirmen im Umkreis, wie auch Wabe-Haus in Lilienthal, wieder optimistischer in die Zukunft. (Lutz Rode)

Lilienthal/Grasberg/Worpswede. Die Corona-Pandemie hat das Handwerk ausgebremst. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage des niedersächsischen Handwerks bei mehr als 1100 Betrieben für das erste Quartal 2020 hervor. So sank der Geschäftsklimaindikator im Vergleich zum Vorjahresquartal von 137 auf 95 Punkte. Die Umsätze brachen um 37 Prozent ein, die Aufträge um 36 Prozent. In Lilienthal, Grasberg und Worpswede indes schauen einzelne Betriebe gar nicht so pessimistisch in die Zukunft. Mit den Lockerungen gewinne das Geschäft wieder an Fahrt, erfuhr die WÜMME-ZEITUNG bei telefonischen Stichproben im Handwerk. Landesweit rechnet jeder zweite Handwerksbetrieb mit einer stabilen Entwicklung im zweiten Halbjahr.

Während des Lockdowns waren die Kunden in den vergangenen Wochen offenbar vorsichtig geworden. „Wir hatten vor allem Reparaturarbeiten zu erledigen“, berichtet Sonja Wasser, Geschäftsführerin von Wabe Haus in Lilienthal. „Mit den Lockerungen erleben wir einen kleinen Aufschwung mit der Aussicht auf neue, auch größere Aufträge“, bestätigt Wasser den landesweiten Trend. Insbesondere das Tiny-Haus der Baufirma sei besonders gefragt. Es diene vor allem als Anbau, als Galerie oder als Gartenhaus. „Die Leute nutzen es als ganz persönlichen Rückzugsort.“ Die Geschäftsführerin jedenfalls freut sich, dass es nach schwierigen Wochen endlich wieder losgeht.

Stefan Ihssen ist Geschäftsführer bei der Friedrich Justus GmbH in Grasberg. Das Unternehmen installiert und wartet Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen. Ihssen hat die vergangenen Wochen als Ausnahmezustand erlebt. Kunden und Monteure seien wegen der Hygiene- und Abstandsregeln verunsichert gewesen. „Es wurde eigentlich nur noch der Störungsdienst gerufen“, erklärt der Geschäftsführer. Größere Badsanierungen und Neubauprojekte wurden hingegen aufgeschoben. Mit den Lockerungen kämen jetzt auch wieder Aufträge rein. Ihssen rechnet mit einem Umsatzeinbruch von 20 Prozent für 2020 durch die Corona-Krise, vorausgesetzt es kommt keine zweite Infektionswelle. Klagen will er mit Blick auf andere Branchen, wie etwa die Gastronomie, nicht.

„Die Folgen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen sind im niedersächsischen Handwerk nicht folgenlos geblieben“, meint denn auch Karl-Wilhelm Steinmann, Vorsitzender der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen. So sei der Anteil der Betriebe mit rückläufigen Umsätzen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 28 Prozent gestiegen. Ausgebucht waren die Firmen laut Umfrage mit Aufträgen im Schnitt für neun Wochen, im Vorjahresquartal elf Wochen.

„Um die wirtschaftliche Gesamtlage zu stützen, ist es jetzt wichtig, die Auftragslage zu stabilisieren. Die öffentliche Hand darf jetzt keinesfalls Aufträge verschieben oder stornieren, da sich die Krise dann mit einer deutlichen Verschärfung im Herbst zeigen wird„, mahnt Steinmann. Vielmehr müsse auf Bundes-, Landes- und auf kommunaler Ebene in die Infrastruktur, also in Straßen, Brücken, Breitbandausbau sowie in Schulen, Kindergärten, Wohnungsbau, aber auch in den öffentlichen Personennahverkehr investiert werden. Energetische Sanierungsmaßnahmen und die Förderung derselben müssten dabei ebenfalls aktiv vorangetrieben werden, um eine wirtschaftliche Abwärtsspirale abzuwenden. „Konjunkturpakete dieser Art haben sich bereits nach der Finanzkrise als wirksam und nachhaltig erwiesen“, so Steinmann.

Auch wenn sich die Erwartungen im Handwerk aufgrund der Pandemie deutlich abgekühlt haben, geben sich die Betriebe weiter vorsichtig optimistisch. So rechnet laut Umfrage mehr als jede zweite Firma mit einer stabilen Entwicklung. Dabei zeigt sich in den verschiedenen Branchen allerdings ein sehr unterschiedliches Bild. Während im Bauhaupthandwerk fast 68 Prozent (Vorjahresquartal: 96 %) der Betriebe mit einer unverändert guten Konjunktur rechnen, entwickeln sich die Erwartungen in den stärker durch den Shutdown betroffenen Handwerksgruppen deutlich gedämpfter. Im Lebensmittelhandwerk gehen nur noch 36 Prozent (Vorjahresquartal: 93 %) und im Gesundheitshandwerk 34 Prozent (Vorjahresquartal: 92 %) von einer stabilen Entwicklung aus.

Gerd Buttgereit von der Bäckerei Barnstoff in Grasberg indes sieht optimistisch in die Zukunft. Der Inhaber ist Chef von 17 Bäckerei-Filialen in der Region, darunter in Lilienthal, Grasberg, Worpswede und Borgfeld. „Wir hatten den Vorteil, dass wir verkaufen konnten“, sagt Buttgereit, auch wenn er einzelne Filialen wie die im Weserpark aufgrund der Pandemie schließen und Mitarbeiter zum Teil in Kurzarbeit schicken musste. „Wir werden Umsatzeinbußen haben, aber wir werden überleben“, macht er sich und anderen Mut. Auch wenn die Leute im Homeoffice kaum noch belegte Brötchen für unterwegs gekauft hätten, hätten sie doch mehr Brötchen zum Frühstück und mehr Kuchen zum Kaffee gekauft.