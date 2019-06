Mehrere Feuerwehren sind zurzeit im Raum Grasberg im Einsatz. (Lars Fischer)

In einer landwirtschaftlich genutzten Halle in Meinershausen in der Gemeinde Grasberg ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute aus der Region sind seitdem mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es gab eine erhebliche Rauchentwicklung, die noch kilometerweit zu sehen war.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die 70 mal 30 Meter große Halle, die der Heutrocknung und -lagerung diente, in voller Ausdehnung. Menschen kamen nach Angaben der Grasberger Feuerwehr nicht zu Schaden. Die Meinershauser Straße ist wegen der Arbeiten komplett gesperrt. Die Einsatzkräfte sind nach wie vor mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Ende der Löscharbeiten war am Samstagmorgen laut einer Polizeisprecherin noch nicht absehbar.

Die Lagerhalle brennt in voller Ausdehnung. (Lars Fischer)

An den Löscharbeiten sind sämtliche Grasberger Ortsfeuerwehren beteiligt. Sie werden unterstützt von Wehren aus dem Raum Lilienthal sowie aus Wilstedt. Zudem wurde zwischenzeitlich ein Einsatzfahrzeug der Ritterhuder Feuerwehr angefordert, das über eine zwei Kilometer lange Leitung verfügt. Da die Halle eingestürzt ist, wolle man nun mit einem Radlager versuchen, die Trümmerteile und das verbliebene Heu auseinanderzuziehen, um besser löschen zu können, sagte die Grasberger Feuerwehrsprecherin Heike Thoden. Erste Einsatzkräfte würden am späten Nachmittag nach Hause geschickt, um sich auszuruhen. Sie würden später wieder eingesetzt, um ihre Kolleginnen und Kollegen abzulösen.

Zur Brandursache gibt es zurzeit keine Informationen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird dies eine Frage sein, die die Kriminalpolizei beschäftigt. Der Eigentümer der Halle geht nach einer ersten Einschätzung von einem Schaden von bis zu einer Million Euro aus.

+++ Dieser Text wurde um 10.55 Uhr aktualisiert +++