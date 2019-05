Oberstleutnant Michael Glatz in einer neuen Halle, in der zukünftig Soldaten an Kranwagen geschult werden sollen. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Oberstleutnant Michael Glatz zuckte mit den Schultern. „Viel zu sehen gibt es noch nicht“, sagte er. Ein wenig klang es nach einer Entschuldigung. Die Bundeswehr investiert seit Jahren in die Lucius-D.-Clay-Kaserne in Garlstedt. Bisher sei aber viel im Untergrund gelaufen, bemerkte Glatz, der sich als Kasernenkommandeur vor Ort um die Bauprojekte kümmert. Abwasserkanäle, Stromversorgung und WLAN steckten schon in der Erde. Doch jetzt dürfte sich das ändern. Im Mai soll der Umbau der Geländelehrbahn beginnen. Und auch beim neuen Stabsgebäude erwartet Glatz einen baldigen Baubeginn. Die ersten Pläne dafür gab es bereits 2010. Doch die Mühlen mahlen langsam. Es gehe um große Projekte, erinnerte Nancy Kaulbars-Bélafi vom Kompetenzzentrum Baumanagement Hannover – einer der vielen Beteiligten bei den Ausbauplänen. Das dauere halt.

Jetzt hatte das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr einige Ortsvertreter und Medien eingeladen, um sie über den aktuellen Stand zu informieren. In diesem Jahr werden laut Kaulbars-Bélafi etwa 3,5 Millionen Euro in die Kaserne gesteckt. In den kommenden Jahren 2020 und 2021 steigt das Investitionsvolumen auf jeweils zehn bis 15 Millionen Euro. „Das wird sich dann auf acht bis zehn Millionen Euro im Jahresschnitt einpendeln“, teilte Kaulbars-Bélafi mit. Sie präsentierte eine Liste der aktuellen Einzelvorhaben. Bereits begonnen wurde mit der Sanierung der Abwasseranlagen (vier Millionen Euro) und der Wärmeversorgung (neun Millionen Euro).

Als nächstes soll die Anpassung der Geländebahn beginnen. „Bei zwei Fahrstrecken soll der Untergrund durch Sand ersetzt werden“, erklärte Stefan Müller vom Bauamt. Der Sand stelle höhere Ansprüche an die Fahrer und ermögliche so eine bessere Ausbildung. Zudem werden ein Wasserhindernis, eine Schrägbahn und ein Trichter neu errichtet, damit Übungen unter Einsatzbedingungen geübt werden können. Michael Glatz machte deutlich, dass die neuen Elemente auf dem bereits bestehenden Gelände angesiedelt werden. Im Vorfeld hatte es deswegen Diskussionen gegeben. Anwohner hatten höhere Belastungen durch Lärm befürchtet. In zwei Jahren soll alles fertig sein. Dann könne auch das Gelände in Schwanewede verlassen werden, das die Logistikschule derzeit noch nutzt. Für die Anpassung werden etwa 1,5 Millionen Euro veranschlagt.

Im Juli sollen zudem die Arbeiten an dem neuen Stabsgebäude und zwei neuen Unterkunftsgebäuden beginnen. Kosten insgesamt: 20 Millionen Euro. Das Stabsgebäude wird 180 Büros haben. Derzeit sind die Dienststuben über das Gelände der Kaserne verteilt. „Wir haben viele Unterkunftsräume umfunktioniert“, erklärt Michael Glatz. Die würden eigentlich für ihre ursprüngliche Bestimmung gebraucht – zur Unterbringung von Lehrgangsteilnehmern. Zudem rechnet die Logistikschule mit weiteren Aufgaben und damit mit mehr Stammpersonal, das zusätzliche Räume braucht.

Die beiden Unterkunftsgebäude schaffen je 100 weitere Wohneinheiten. Doch angesichts von mehr als 10 000 Teilnehmerplätzen ist auch das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Täglich befinden sich bis zu 1220 Lehrgangsteilnehmer in der Kaserne. Die Logistikschule bietet 193 Trainingsarten an. Zusätzlich fanden vergangenes Jahr 87 Tagungen, Konferenzen und Seminare mit mehr als 3500 Teilnehmern statt. Seit Januar wird die Logistikschule von André Erich Denk geführt, der kürzlich zum Brigadegeneral befördert wurde.