Im Grasberger Rathaus hat der Planungsausschuss über einen Bebauungsplan beraten. (fr)

Grasberg. Das Lohnunternehmen Lindemann in der Rautendorfer Straße 11 wird planungsrechtlich abgesichert und erhält die Möglichkeit, sich in Maßen zu vergrößern. Dafür wird der Bebauungsplan Nummer 48 aufgestellt, der jetzt nach anderthalbjähriger Pause wieder den Planungsausschuss beschäftigte.

Udo Lohreit vom Bremer Planungsbüro Instara erklärte, für Rautendorf gelte eine Außenbereichssatzung. In dieser Satzung könne ein größerer Betrieb aber nicht planungsrechtlich abgesichert werden, dies sei nur mittels eines Bebauungsplans möglich. Dessen Entwurf wurde inzwischen in einer Bürgerversammlung vorgestellt, bei der es keine Einwände gab, und es hat bereits eine erste Beteiligung der Behörden stattgefunden.

Kritik vom Landkreis

Der Betrieb liegt in einer Kurve der Rautendorfer Straße. An der Straße soll ein neues Wohnhaus mit Büro entstehen, das der Landkreis Osterholz lieber weiter hinten auf dem Grundstück sehen würde, da sonst die findorffschen Siedlungsstrukturen mit Vorweiden gestört würden. An anderer Stelle ist aber, so Lohreit, kein Platz, außerdem sei es am sinnvollsten, wenn sich das Büro am Eingang zum Grundstück befinde. Weiter südlich soll eine vorhandene Siloplatte zu einem Maschinenunterstand überdacht werden.

Der Landkreis hatte außerdem angeregt, das Gebiet nach Osten zur Mittelsmoorer Straße und nach Süden zur Rautendorfer Landstraße hin mit zehn Meter Gebüsch einzugrenzen. Fünf Meter an der Ostseite genügen, meinte Udo Lohreit, im Süden gebe es genug Büsche am Rautendorfer Schiffgraben. Die bestehenden Bäume werden zum Erhalt festgesetzt.

Stefan Blancken (CDU) fand es sinnvoll, dass der Betrieb sich in Rautendorf erweitert, anstatt ihn in ein Gewerbegebiet umzusiedeln, zumal nicht viel Boden versiegelt werde. Lärmbelästigung für die Nachbarn sei nicht zu befürchten, denn ein Lohnunternehmer arbeite ja auf fremden Höfen. Damit wurde der Planentwurf einstimmig gebilligt. Jetzt wird er öffentlich ausgelegt.