Thomas Röwekamp war bei der ersten digitalen Jahreshauptversammlung der Borgfelder CDU zu Gast. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft bewirbt sich für die Position des Spitzenkandidaten der Bremer CDU bei der Bundestagswahl. (Thomas Röwekamp)

Gut eine Stunde wären einige Timmersloher unterwegs, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Impfzentrum an der Bürgerweide fahren würden. Die Borgfelder Christdemokraten fordern den Senat deshalb auf, in Borgfeld eine eigene Impfstation einzurichten. Diesen Beschluss hat der Ortsverband auf seiner ersten digitalen Jahreshauptversammlung gefasst. Gäste waren der CDU-Fraktionschef in der Bremischen Bürgerschaft, Thomas Röwekamp, und die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann. Röwekamp bewirbt sich um Platz 1 der Landesliste und das Direktmandat im Wahlkreis 54 (Bremen I) bei der Bundestagswahl im September. Nach Angaben der Vorsitzenden im Ortsverband, Gabriela Piontkowski, haben an der virtuellen Versammlung 25 Parteifreunde aus Borgfeld teilgenommen.

Impfen in der Schützenhalle

Im Bremer Messezentrum haben die Impfungen zum Schutz vor dem Coronavirus begonnen. Die Gesundheitsbehörde hatte, so es genügend Impfstoff gibt, auch dezentrale Lösungen in Aussicht gestellt. „Hier sollte sich Borgfeld erneut ins Gespräch bringen“, forderte Piontkowski. „Der 1. Vorsitzende der Borgfelder Schützengilde hatte bereits vor einigen Wochen angeboten, die Schützenhalle dafür zur Verfügung zu stellen.“ Diese befinde sich zentral im Ort. Die Borgfelderinnen und Borgfelder, viele von ihnen im Homeoffice, müssten nicht den Weg ins Stadtzentrum auf sich nehmen.

Zusätzlicher Straßenverkehr und unnötige Kontakte bei der Nutzung von Bus und Straßenbahn sowie im Impfzentrum selbst würden vermieden. „Ältere oder mobilitätseingeschränkte Borgfelderinnen und Borgfelder müssten den Weg in die Stadt nicht auf sich nehmen.“ Der Senat, so Piontkowski, würde die Taxigutscheine in Höhe von 20 Euro pro Person einsparen – Geld, das der Senat in ein Borgfelder Impfzentrum investieren könnte. Ein Sprecher der Bremer Gesundheitsbehörde teilt mit, zurzeit seien nicht genug Impfdosen verfügbar, um sie auf lokale Impfstandorte aufzuteilen. Das Ressort plane, ein Impfzentrum in Bremen-Nord einzurichten. „Darüber hinaus befinden wir uns mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen im Austausch über die Frage der dezentralen Impfung durch niedergelassene Ärzte.“

Kostenloser Schutz auch für Schüler

Auch der zweite Beschluss der Borgfelder CDU hat mit Corona zu tun. Die Gesundheitsbehörde hatte angekündigt, bis zum 15. Februar per Post jeweils fünf kostenlose FFP2-Schutzmasken an Bürgerinnen und Bürger zwischen 15 und 59 Jahren zu verschicken. Die Bremer Regierung möchte so nach eigenen Angaben sicherstellen, dass sich alle Bremer und Bremerhavener unabhängig von ihrem Geldbeutel ausreichend vor dem Virus schützen können. Die Borgfelder Ortspolitiker werfen dem Senat jedoch vor, Menschen auszuschließen, die älter sind als 60 Jahre. „Wir fordern den Senat auf, kostenlose FFP2- oder vergleichbare Masken an alle Bremerinnen und Bremer zu versenden und die Altersdiskriminierung bei der kostenlosen Maskenvergabe zu beenden“, so CDU-Sprecherin Gabriela Piontkowski.

Auf einer Beirätekonferenz habe Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard angekündigt, die Stadt wolle ihren älteren Bürgern vielleicht zwei Masken zukommen lassen, weil diese bereits vom Bund Maskengutscheine erhalten. Gegen eine Zahlung von zwei Euro könnten sie sich die Masken in der Apotheke abholen. Gabriela Piontkowski versteht nicht, „dass ausgerechnet die vulnerablen Gruppen auf diese Weise genötigt werden, die Wohnung zu verlassen und sich auf dem Weg zur Apotheke und in der Apotheke zusätzlichen Gefahren durch Kontakte aussetzen“. Viele Ältere seien nicht mehr mobil, für sie sei der Gang in die Apotheke eine zusätzliche Belastung. Außer den Älteren sollten zudem Schülerinnen und Schüler mit kostenlosen FFP2- oder vergleichbaren Masken ausgestattet werden.

Nach Röwekamps virtuellem Besuch in Borgfeld wird am 17. Februar der Stadtbezirksverband Wümme, zu dem neben den Borgfeldern auch die Horner CDU-Mitglieder gehören, jene Delegierten wählen, die über die Aufstellung der Bundestagskandidaten mitbestimmen. „Auch diese Veranstaltung wird online mit anschließender Briefwahl stattfinden“, kündigte Piontkowski an. Die Wahl der Bremer Bundestagskandidaten sei für Mitte März geplant.