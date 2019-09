Hermann Luttmann wird in zwei Jahren als Landrat aufhören. (Maximilian von Lachner)

Rotenburgs Landrat Hermann Luttmann wird sich in zwei Jahren nicht noch einmal zur Wahl stellen. Das hat das Kreishaus am Freitag bekannt gegeben. Zu den Hintergründen will sich Luttmann im Laufe des Tages äußern. Der 61-Jährige bekleidet das Amt seit 2006, 2014 war er für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden. Die nächste Wahl steht im Jahr 2021 an. Von diesem Zeitpunkt an wird die Amtsperiode nur noch fünf Jahre betragen.