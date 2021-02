Der Personenverkehr auf der Moorexpress-Route wurde 1978 eingestellt; gut 20 Jahre später folgte eine Wiederbelebung als touristisches Angebot. (Malin von Döllen)

Landkreis Osterholz. Die Osterholzer Kreis-Grünen stellen sich in Sachen Moorexpress hinter das Nahverkehrsbündnis Niedersachsen. Mit einem Antrag an den Verkehrsausschuss macht sich die Kreistagsfraktion für eine Machbarkeitsstudie stark, um die Strecke von Osterholz-Scharmbeck nach Bremervörde sowie vergleichbare Linien für den regulären Personenverkehr zu reaktivieren.

Geht es nach der Grünen-Fraktion, dann bringt der Ausschuss am Dienstag, 9. März, eine Kreistagsresolution für die Sitzung am 25. März auf den Weg. Damit könnte sich die Kreisverwaltung beim Land sowie über den Landkreistag mit mehr Nachdruck für den Moorexpress einsetzen. Hintergrund ist die Aussicht auf vermehrt fließende Bundesmittel (wir berichteten).

Zwei von 28 stillgelegten Bahnstrecken hat das Land Niedersachsen nach langen Bemühungen bisher wieder für den Personenverkehr aktiviert. Eine Handvoll weiterer Linien steht seit Beginn der Planungen vor acht Jahren ebenfalls ganz oben auf der Liste, darunter Buchholz-Maschen sowie Soltau-Lüneburg. Der Moorexpress jedoch ist nicht darunter: Dessen Route hatte bei der Nutzen-Kosten-Untersuchung schlechter abgeschnitten als die meisten anderen Verbindungen, die Stadtbahnen ähneln und von ihrer Nähe zu Ballungsräumen profitierten.

Gleichwohl ist die Osterholzer und auch die Rotenburger Kreispolitik seither regelmäßig in Hannover vorstellig geworden, zuletzt erst im vergangenen Jahr. Parteiübergreifend beschlossen die Abgeordneten seinerzeit eine Resolution, wonach der Kreis mögliche Landesinitiativen für den Moorexpress unterstützt. Für eine Ertüchtigung und Reaktivierung wurde die Landesregierung per Kreistagsbeschluss zu einem neuen, „situationsgerechten Bewertungsverfahren“ aufgefordert. Es gehe darum, dass Hannover mögliche Hindernisse benennt und beseitigt, hatten CDU und SPD in ihrem Antrag vom 2. Juni 2020 gefordert.

Da nach Informationen der Kreistagsgrünen bisher keine Antwort vorliege, müssten auch die Bundes- und Landtagsabgeordneten aus der Region nun nachhaken. Andernfalls bleibe ein fader Beigeschmack, wenn „vor Ort von Reaktivierung gesprochen und auf Landesebene das genaue Gegenteil mitgetragen“ werde, drängt Fraktionschefin Dörte Gedat. Ihre Befürchtung: „Die Bundesmittel werden sonst wieder in andere Regionen fließen, und Niedersachsen verpasst erneut den Anschluss an die Mobilitätswende.“ Gedats Fraktionskollege André Hilbers bekräftigt: „Andere Bundesländer scheinen hier deutlich schneller und ambitionierter die Förderungen und Fördertöpfe zu nutzen.“

Der Schlüssel liege gerade im ländlichen Raum in einer Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger, sagt Hilbers: Ein attraktives ÖPNV-Angebot würde auch diejenigen zum Um- und Einsteigen bewegen, die ein Stück abseits der Strecke wohnen – von touristischen Aspekten wie Erholungswert und Aufenthaltsqualität ganz abgesehen. Der Verkehrssektor sei noch immer der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen in Deutschland, so der Grünen-Abgeordnete.

Die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) lassen unterdessen einzelne Abschnitte der fast 48 Gleiskilometer erneuern. Der Streckenbetreiber will damit einen Beitrag leisten, den Regelbetrieb zu ermöglichen. Wann für Moorexpress-Fahrten die Sommersaison beginnt, ist noch nicht heraus.