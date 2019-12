Die Darsteller des Films "Das Märchen von den zwölf Monaten" bei den Dreharbeiten im März vor der Worpsweder Käseglocke. (Maximilian von Lachner)

Im März bei den Dreharbeiten in Worpswede, im rotenburgischen Buchholz und auf der Marienburg musste noch mit Kunstschnee nachgeholfen werden. Und auch zur Ausstrahlung des „Märchens von den zwölf Monaten“ am zweiten Feiertag stehen die Zeichen nicht auf weiße Weihnacht. Umso schöner, dass man sich mit dem Film, den Radio Bremen produzierte, in eine fantastische Welt versetzen lassen kann. Königin Klara herrscht dort nicht nur über ihr Reich, sondern auch über die zwölf Monate. Diese wohnen an einem magischen Ort, den noch nie ein Mensch betreten hat – in der Wirklichkeit die Worpsweder Käseglocke. Die Königin muss jeden Monat die Jahresuhr weiterstellen, um die Monate durch das Jahr zu führen. Seit einigen Wochen aber wird sie immer schwächer und ihre Zauberkraft schwindet, es droht Gefahr. Wie das alles ausgeht, kann man am Donnerstag, 26. Dezember, ab 13.15 Uhr im Ersten Programm der ARD miterleben.