Annette Leenheer, ausgebildete Mediengestalterin und Künstlerin aus Bremen, zeigt ihre Fotografien in Murkens Hof. Hier steht sie neben ihrem Bild "Froschkönig II". (CARMEN JASPERSEN)

Märchenhafte und fantastische Szenen, die es so in der Realität nicht geben würde, zeigen Annette Leenheers Fotografien. Die ausgebildete Mediengestalterin und Künstlerin präsentiert ihre Aufnahmen in den Räumlichkeiten der Bibliothek Lilienthal, Klosterstraße 25, im Rahmen der Reihe „Leser präsentieren sich“. Die Bilder der 1970 in Delmenhorst geborenen Fotografin sind noch bis zum 24. März während der Öffnungszeiten in der Bibliothek zu sehen. Die Schwarz-Weiß-Bilder erzielen mit ihrer Tiefenschärfe eine ganz eigene Wirkung. Annette Leenheer hat nicht nur ein Faible für Märchenhaftes, sie entdeckte früh ihre Liebe für Flora und Fauna, insbesondere für die maritime Umwelt. Als Künstlerin zieht es sie immer wieder auf die vorgelagerten friesischen Inseln und an die Ostsee, wo sie auch fotografiert.