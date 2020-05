Der Landkreis Osterholz hat die Beschäftigten seiner Corona-Hotline im Sitzungssaal des Kreishauses untergebracht. Das Bürgertelefon ist - anders als das des Landkreises Cuxhaven - wochenends und feiertags nicht erreichbar. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz/Landkreis Cuxhaven. Die niedersächsischen Landkreise als sogenannte Mittelbehörden haben in Corona-Zeiten bisweilen ein Informationsmonopol: Dort laufen die Erlasse aus Hannover auf, die kommuniziert und umgesetzt werden müssen. In den Kreishäusern sind Gesundheits- und Katastrophenschutz angesiedelt, sodass dort regelmäßig die ersten Erkenntnisse zum Infektionsgeschehen in der jeweiligen Region vorliegen. Nebenbei ist der Landkreis Osterholz auch als Krankenhaus-, Jugendhilfe- und Schulträger involviert; entsprechend groß ist seit dem Lockdown Tag für Tag das Informationsbedürfnis der Kommunen, Bürger und auch Medien. Ein Blick in die Region zeigt, dass Kreise und Kommunalverwaltungen darauf sehr unterschiedlich reagieren.

Der Landkreis Cuxhaven ist bereits im März in die Vollen gegangen: Mit Beginn der Kontaktbeschränkungen gab es eine zweieinhalbminütige Videobotschaft von Landrat Kai-Uwe Bielefeld, in der er die Einwohner um Mithilfe und Verständnis bittet; zu Ostern ließ Bielefeld ein aufmunterndes Grußwort folgen. Die täglichen Fallzahlen werden von der Verwaltungsspitze überdies mit persönlichen Worten begleitet, die je nach Trend Erleichterung, Sorge oder Mitgefühl ausdrücken.

Michael Lechlein, Leiter des Amtes für Personal und Organisation, liefert dazu auf Nachfrage eine Erklärung: Neben einer umfassenden und transparenten Information, die wohl jede Behörde für sich in Anspruch nimmt, gehe es darum, bestehende Regelungen für das Cuxland nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch deren Ziele zu vermitteln. „Dieser Ansatz folgt dem Gedanken, dass die Öffentlichkeit den Sinn dahinter erkennt, um letztlich das aktive Handeln einzelner zu unterstützen.“ Neben den reinen Zahlen sei daher auch eine Verbundenheit der Kreisverwaltung mit den Einwohnern wichtig.

Tägliche Lageberichte

Die Zahlen wiederum würden täglich veröffentlicht, um ein aktuelles Bild im Cuxland übermitteln zu können, so Lechlein weiter. „Nachdem die Zahlen angestiegen sind, war es auch wichtig darzustellen, wie die Verteilung im Landkreisgebiet aussieht und welche Infektionen wieder ausgeheilt sind.“ Angaben zu Ansteckungsorten und Infektionsketten, sofern sich diese klären ließen, gibt es für das Cuxland außerdem. Der tägliche Lagebericht erfreue sich großer Beliebtheit und verzeichne bis zu 5000 Klicks pro Tag. Neben diesem Online-Service gibt es im Cuxhavener Kreishaus ein Bürgertelefon, das auch sonnabends und sonntags jeweils von 10 bis 13 Uhr erreichbar ist. Werktags werden dort 100 bis 150 Anrufe gezählt, mit der Einführung oder der Lockerung von Beschränkungen auch deutlich mehr. Über eine eigene Mail-Adresse können sich die Bürger auch direkt an den Corona-Stab wenden.

„Wir wollen das Gefühl vermitteln, dass die Region mit ihrer Kreisverwaltung gut aufgestellt ist und sie sich darauf verlassen können“, erklärt Lechlein die Leitlinie der Cuxhavener Informationspolitik. Das würde man so auch im Osterholzer Kreishaus so unterschreiben. Und auch wenn das Informationsangebot auf www.landkreis-osterholz.de dem der Cuxhavener mindestens ebenbürtig ist, gibt es vom Osterholzer Landrat keine Videobotschaft und auch keine täglichen Kommentare zu Fallzahlen oder Verfügungen.

Bernd Lütjen hatte in einem Interview mit unserer Redaktion schon vor Ostern erklärt, dies sei eine bewusste Entscheidung: „Man darf das nicht überstrapazieren.“ Die Sonderseite (www.landkreis-osterholz.de/corona) wurde bereits Ende Februar installiert, und sie wächst regelmäßig weiter. Persönlicher gefärbte Stellungnahmen zum Tagesgeschehen finden sich in den Mitteilungen jedoch erst seit einer entsprechenden Anfrage der Redaktion häufiger in den Landkreis-Verlautbarungen. Die Corona-Hotline der Cuxhavener brachte es bis vor Kurzem auf 51 Einsatzstunden pro Woche, inzwischen 36; die der Osterholzer bietet 38 Stunden Erreichbarkeit.

Auf Nachfrage bekräftigt Verwaltungssprecherin Jana Lindemann, der Kreis Osterholz wolle unaufgeregt, zeitnah und der Lage angepasst informieren. Dass daraus über die Osterfeiertage eine viertägige Funkstille eintrat, weil das Bürgertelefon am Wochenende nicht erreichbar ist, sei aus ihrer Sicht kein Drama, sondern eher ein gutes Zeichen: „Wenn sich am Wochenende einzelne neue Fälle oder Genesungen ergeben, dann ist dies keine Entwicklung, die es erforderlich macht, dafür das aktuell im Krisenstab eingesetzte Personal zum Wochenenddienst zu verpflichten.“ Es habe schon mehr als genug zu tun und gerade auch in Krisenzeiten ein erholsames Wochenende verdient.

Gleichwohl sieht sich der Landkreis Osterholz unter anderem in seinem Facebook-Auftritt seit einiger Zeit mit der Bürgerkritik konfrontiert, er informiere recht spät und spärlich zur Corona-Thematik. Tatsächlich hatte etwa der Landkreis Verden schon sehr frühzeitig und ungefragt über den Aufbau seines Bedarfskrankenhauses informiert. Erst nach Medienberichten und -anfragen informierte auch Osterholz über den Stand seiner Vorbereitungen. Fürs Kreiskrankenhaus wiederum sollte die erste Presseauskunft aus einem Dreizeiler bestehen.

Krisenstabsleiter Dominik Vinbruck hatte zum Informationsbedürfnis der Bürger in unserer Zeitung erklärt, maßgeblich seien die schriftlichen Vorgaben der übergeordneten Stellen. Darüber hinaus, so erklärt es Lindemann auf unsere neuerliche Anfrage hin, sei es letztlich auch eine Ressourcenfrage, die jeder Landkreis zu beantworten habe, denn die Pandemie werde die Verwaltung gewiss noch viele weitere Wochen beschäftigen. Die in der Regel einstellige Gesamtanzahl von Anrufen am Sonnabend und Sonntag mache einen Einsatz des Bürgertelefons am Wochenende nicht erforderlich, so die Auswertung der Osterholzer Telefon-Statistik.

Andere Landkreise machten ebenfalls diese Erfahrung, erzählt die Verwaltungssprecherin: So habe der Landkreis Rotenburg die Erreichbarkeit seines Bürgertelefons am Wochenende bereits wieder eingestellt. Fürs Cuxland, wo man auch viel mit den Themenkreisen Badestrände, Ferienwohnungen und Campingplätze zu tun hat, bestätigt Amtsleiter Lechlein, es seien am Osterwochenende auch nur circa zehn Anrufe pro Tag gewesen. Das Cuxhavener Bürgertelefon hat am vergangenen Montag seine Bereitschaftszeiten am Bürgetelefon nun ebenfalls eingeschränkt: Man bleibt wochenends unverändert von 10 bis 13 Uhr erreichbar, werktags aber nur noch von 9 bis 15 Uhr (vorher 8 bis 17 Uhr).