Michael Eggers aus Borgfeld reist in ferne Länder, um soziale Projekte zu unterstützen. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Im Kopf von Michael Eggers ist viel los. Da sind Gedanken, Ideen und Erinnerungen. An Afrika zum Beispiel. Sein jüngstes soziales Engagement. Dass der Agenturchef dort unentgeltlich als Lehrassistent eingesetzt wird oder mit Kindern Kuchen backen soll, stört ihn nicht. Im Gegenteil: Der 41-jährige Vater zweier Kinder möchte soziale Verantwortung übernehmen. Deshalb sammelt er Spenden und reist auf eigene Kosten in ferne Länder, um zu helfen, wo er kann. Nun möchte er andere inspirieren, das Abenteuer Wohltätigkeit zu wagen.

Und das sei gar nicht so kompliziert und teuer, wie viele denken, weiß Eggers. „Man muss nicht Millionär sein oder Prinz Harry heißen“, sagt er. „Reisen, wie ich sie mache, sind häufig viel preiswerter als Konsum- und Kulturreisen, sie haben einen höheren Abenteuerwert, und das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, ist unbeschreiblich.“

Und es hält an: Gerade ist Michael Eggers aus Afrika zurück. Im Senegal hat er Spenden an ein Waisenhaus verteilt und eine Dorfschule mit Material ausgestattet. Es war seine dritte private Reise zu wohltätigen Zwecken, sagt der Borgfelder.

Michael Eggers singt und tanzt mit den Kindern eines Waisenhauses im afrikanischen Senegal. (Michael Eggers)

„Ich habe lange überlegt, ob ich nach Afrika reisen sollte“, sagt er. Bedenken hatte Eggers vor allem wegen der gesundheitlichen Risiken und weil der Zeitunterschied sieben Stunden beträgt. „Meine Firma arbeitet ja weiter.“ Für Kunden und Angestellte rund um die Uhr telefonisch erreichbar zu sein, und tagsüber mit anzupacken, sei anstrengend. Der staatlich geprüfte Betriebswirt führt seit sechs Jahren eine international agierende Übersetzungsagentur mit zwei Angestellten. Er selbst sei für die Akquise zuständig und springe ein, wenn jemand krank wird. Kunden seien vor allem renommierte Anwaltskanzleien und Patentanwälte, die in Borgfeld Verträge übersetzen lassen.

Die Neugier auf andere Kulturen zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. „Ich wollte immer etwas mit Menschen aus anderen Kulturkreisen machen“, sagt Eggers, der außer Deutsch fünf Sprachen spricht. Während seines Studiums der Internationalen Wirtschaft lebt er ein halbes Jahr in Barcelona. Ein weiteres halbes Jahr verbringt er an der französischen Mittelmeerküste in Nizza und arbeitet dort bei einer Autovermietung.

Nach seinem Studium ist er bei einer Firma angestellt, die weltweit Software für Mobiltelefone vertreibt. Eggers stellt die Produkte in Frankreich, Spanien und Italien vor. Als er sich selbstständig macht, bleibt der Wunsch, sein Sprachwissen zu pflegen und ferne Länder kennenzulernen. Als Ziel setzt er sich: „Wenn ich ein bestimmtes Einkommen erreicht habe, denke ich an andere.“

Dieser Punkt, so Eggers, sei 2016 erreicht gewesen. „Das Tagesgeschäft lief; und ich habe mich gefragt, wo ich helfen könnte.“ Er überlegt, Geflüchteten das Ankommen zu erleichtern, doch er zögert. „Ich möchte mich nicht festmachen.“ Als Unternehmer müsse er flexibel bleiben, um notfalls schnell mehr Zeit in die Agentur investieren zu können.

Der Borgfelder Michael Eggers mit den Mitarbeitern eines Waisenhauses im afrikanischen Senegal. (Michael Eggers)

So startet Eggers sein ehrenamtliches Engagement in der Grundschule Borgfeld. Dort bietet er seit 2018 jeden Mittwoch von 13 bis 15 Uhr zwei Arbeitsgemeinschaften Spanisch und Französisch an. Das Honorar hat er nach eigenen Worten dem Förderverein der Schule gespendet. Die Anerkennung seiner Schüler, sagt er, bedeute ihm viel.

Sie ist der Antrieb für sein Engagement. Im Frühjahr 2018 bricht er nach Mexiko auf, um dort eine Woche die Mitarbeiter einer Schule für körperlich und geistig Beeinträchtigte zu unterstützen. Organisiert hat diese Reise das Institute for Field Research Expeditions (IFRE) mit Sitz im texanischen Dallas. Die gemeinnützige Organisation vermittelt nach eigenen Angaben seit 2006 humanitäre Projekte in 16 Entwicklungs- und Dritte-Welt-Länder in Asien, Lateinamerika und Afrika – darunter auch Kurzreisen. Für Eggers ein Argument, denn: „Länger als eine Woche kann ich als Familienvater und Unternehmer nicht von zu Hause weg.“

Auch seine Reise 2019 nach Ecuador bereitet er mit IFRE vor. In der Hauptstadt Quito erteilt er in einem Armutsviertel Englischunterricht. „Es macht unheimlich Spaß, die Kinder lachen zu sehen“, sagt der Borgfelder. Im Gepäck hat er Spenden, die er privat sammelt. In Mexiko kauft er in Abstimmung mit dem Schulleiter Matten für den Sportunterricht und Federmappen; im afrikanischen Senegal erhalten die 45 Kinder eines Waisenhauses unter anderem Uniformen, Schulartikel und je ein „Luxusessen“: Hähnchen mit Gemüse. Gefreut haben sie sich laut Eggers auch über die Kleiderspenden von Borgfelder Müttern.

Seine Reisen sind für ihn auch Abenteuer: Michael Eggers aus Borgfeld in Afrika. (Michael Eggers)

Umgehen kann Eggers mit dem hässlichen Gesicht der Armut: Er sei erschrocken gewesen, als sich Kinder in einem senegalesischen Dorf um Früchte und Wasser prügelten. Eggers ist klar: „Da geht es um Hunger und ums Überleben.“

Wer sich engagieren möchte, sollte sich im Land seiner Wahl verständigen können, mindestens aber gut Englisch sprechen, rät Eggers. „Außerdem darf man keine Angst haben vor den hygienischen Zuständigen in der Dritten Welt.“

Ratsam sei es, sich über die Regeln vor Ort zu informieren und offen zu sein. „Auf jeden Fall sollte man immer einen Koordinator an seiner Seite haben: aus Sicherheitsgründen, aber auch als Übersetzer.“ Er selbst habe diese Ratschläge beherzigt und zehre von den Erinnerungen.

Zur Sache

Reisen für einen guten Zweck

Den Flug nach Afrika, die Unterkunft mit Halbpension bei einer Gastfamilie und die Vermittlungsgebühr bezahlt Michael Eggers aus eigener Tasche. 1400 Euro sind es in diesem Jahr. Zeit Sehenswürdigkeiten zu bestaunen hat er auf seinen Reisen allerdings selten. Für Januar 2021 plant der Borgfelder eine Reise in den brasilianischen Dschungel. Bilder und kleine Filmsequenzen von seinen bisherigen Reisen zeigt er auf Facebook, Stichwort „Wer gibt, bekommt“ oder unter dem Link: www.facebook.com/zufriedenheit.leidenschaft.begeisterung