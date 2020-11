Auch in Lilienthal fällt viel Altglas an, doch Container-Standorte sind vergleichsweise rar gesät. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Container-Standort dringend gesucht – einen Aushang dieser Art würde die Abfall Service Osterholz GmbH (Aso) derzeit am liebsten in ganz Lilienthal plakatieren. Der Entsorgungsbetrieb verfügt über 13 Altglas-Container-Plätze im gesamten Gemeindegebiet, doch das ist viel zu wenig. Empfohlen wird laut Aso, dass pro 800 Einwohner ein Altglas-Sammelbehälter vorhanden sein sollte. In Lilienthal kommt man auf ein Verhältnis von gerade mal eins zu 1400. Zehn Standorte mehr sollten es also mindestens sein. Das Problem: Geeignete Plätze auf öffentlichem Grund sind rar. Und sollte einer ausgeguckt sein, ist abzusehen, dass Anwohner auf die Barrikaden gehen, weil sie Lärm und Verschmutzungen vor ihrer Haustür befürchten.

Gerade erst hat die Aso ihren Altglas-Container an der Moorhauser Landstraße abgezogen und in die Goebelstraße im Gewerbegebiet Moorhausen verlagert. Die Lilienthaler Gemeindeverwaltung hatte darauf gedrängt, den alten Standort aufzugeben. „Es hat massive Beschwerden von Anwohnern gegeben, weil dort zu jeder Tages- und Nachtzeit Glas eingeworfen worden ist“, bestätigt Stephen Riemenschneider, Chef des Fachbereichs für Baudienste im Lilienthaler Rathaus. Hinzu kommt, dass sich einzelne durch den Standort offenbar eingeladen fühlten, auch kistenweise anderes Zeug abzuladen. Die Gemeinde sah keine andere Möglichkeit mehr, als die Reißleine zu ziehen.

Viele der Beschwerden landen auch direkt bei der Abfall Service Osterholz GmbH, wie Mitarbeiterin Claudia Kahrs bestätigt. Corona hat auch dort wie ein Verstärker gewirkt: „Einerseits fällt viel an, weil viele Leute zu Hause sind und Zeit zum Aufräumen haben. Andererseits kriegen die, die in der Nähe eines Containers wohnen, nun alles mit, was dort angeliefert wird. Einige Anwohner sind extrem genervt“, sagt sie.

Jeder Altglas-Container ist mit einem roten Aufkleber versehen, auf dem die Regeln eindeutig formuliert sind: Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen die Behälter nur montags bis samstags in der Zeit von 7 bis 20 Uhr benutzt werden. An Sonn-und Feiertagen ist die Anlieferung nicht erlaubt. Die Erfahrung zeigt, dass sich längst nicht alle daran halten und nun die Allgemeinheit darunter leiden muss, weil kaum jemand die Behälter noch länger in der Nachbarschaft tolerieren will.

Im Lilienthaler Rathaus sieht man auch den Zwiespalt, den es in Lilienthal gibt: Einerseits sind die Menschen dazu aufgerufen, recyclingfähige Verpackungen wie Glas zu sammeln, andererseits fehlen die öffentlich zugänglichen Kapazitäten dort, wo die Menschen wohnen. Und so werden die Altglas-Container-Plätze an entlegenere Orte versetzt, die zu Fuß oder mit dem Rad manchmal nur schwer zu erreichen sind. Im Falle des Containers, der am vergangenen Freitag in die Goebelstraße verpflanzt wurde, ist die Aso mit der gefundenen Lösung selbst nicht so glücklich, denn zum Wertstoffhof des Entsorgers am Hilligenwarf, wo ebenfalls Altglas abgegeben werden kann, ist es nun auch nicht mehr weit.

Auch der Altglas-Container Auf dem Kamp/Moorhauser Landstraße stand schon auf der Streichliste der Gemeinde, doch die Aso hat sich gegen die Aufgabe des Standorts gewehrt. Gerade älteren Leuten aus der Straße sei es kaum zuzumuten, die viel befahrene Moorhauser Landstraße in der Kurve zu überqueren, um das Altglas zum Wertstoffhof zu bringen. Ideal seien Standorte in Wohnortnähe. Doch das ist nicht das einzige Kriterium, das für die Standortsuche erfüllt sein sollte. Gewährleistet sein muss auch, dass der Platz für die Entsorgungsfahrzeuge, in denen das Altglas abgefahren wird, gut zugänglich ist und auch der übrige Verkehr nicht blockiert wird.

Schmerzlich vermisst werden von vielen Lilienthalern aus der Ortsmitte die Container für Altglas und Altpapier, die auf dem Edeka-Parkplatz an der Falkenberger Landstraße gestanden haben. Wegen der Baustelle für den neuen Edeka-Markt mussten die Container weichen. Sie gehörten nicht zur Aso, sondern sind von dem Bremer Entsorgungsunternehmen Becker & Brügesch aufgestellt worden. Ob bei Edeka nach der Fertigstellung des Neubaus wieder ein Container stehen wird, ist unklar. Ginge es nach der Aso, müsste es für die Supermärkte generell zur Auflage gemacht werden, dass sie ein solches Angebot vorhalten müssen.

Bei der Abfall Service Osterholz hat man den Rückzug des Mitbewerbers vom Edeka-Parkplatz sehr wohl zu spüren bekommen. „Wir merken das an der Vollheit unserer Container. Der Wertstoffhof ist mit Altpapier förmlich überrannt worden“, berichtet Kahrs. Ein Ärgernis bleiben die vielen Dinge, die vor und neben die Container gestellt werden. Im Auftrag der Aso fährt ein Mitarbeiter der Firma Schorfmann regelmäßig die Sammelstellen ab, um aufzuräumen. Und auch die Beschäftigten des gemeindlichen Baubetriebshofs sind immer wieder gefordert, die Hinterlassenschaften zu entfernen. Die wöchentliche Leerung der Altglascontainer übernimmt wiederum die Firma Nehlsen, die auch dafür sorgt, dass das gesammelte Recycling-Material in der Glashütte zur Wiederverwendung landet.

Auf ihrer Internetseite hat die Aso die Standorte der Altglascontainer kreisweit und nach Gemeinden sortiert aufgelistet. Doch ein Test der Redaktion zeigt, dass zumindest die angegebenen Hausnummern mit Vorsicht zu genießen sind. Die Aso weiß um die Problematik und kündigt an, dass die Liste samt der Karte überarbeitet wird.

Zur Sache

Standorte der Altglascontainer in Lilienthal

Lake, Falkenberger Kreuz, Moorhauser Landstraße/Auf dem Kamp, Zum Schoofmoor, Truper Kirchweg/Jan-Reiners-Weg, Trupe 2/4a, Beim Spieker/Mühlendeich, Frankenburg/Feuerwehrhaus, Lüninghauser Straße 86, Goebelstraße, Seeberger Landstraße/Am Deelen, Jan im Düstern/Parkplatz

Standorte der Altkleidercontainer in Lilienthal

Frankenburg/Feuerwehrhaus, Kleinmoor/Kleinmoorer Dorfstraße, Moorhauser Landstraße/Auf dem Kamp, Zum Schoofmoor/Parkplatz, Falkenberger Kreuz/P+R-Platz, Lüninghauser Straße 86, Lake, Trupe, Truper Kirchweg/Jan-Reiners-Weg

Quelle: Gemeinde Lilienthal