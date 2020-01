Claus Peter Oehlmann entwickelt lieber, als dass er verwaltet. Die Marke Arp-Schnitger-Gesellschaft ist eines seiner Projekte und für Sonntag, 19. Januar, lädt die Gesellschaft zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang ein. (Sabine von der Decken)

Grasberg. „Das ist richtig so, ich habe es immer so gehalten“, sagt Claus Peter Oehlmann und zeigt das, was ihm sonst nicht so liegt: Gesicht. Der Vorsitzende der Arp-Schnitger-Gesellschaft Grasberg agiert lieber hinter den Kulissen. „Ich ziehe im Hintergrund die Fäden und steuere lieber“, sagt er über sich. Einmal im Jahr lädt die Arp-Schnitger-Gesellschaft gemeinsam mit der Grasberger Kirchengemeinde zum musikalischen Neujahrsempfang ein, am Sonntag, 19. Januar, ist es wieder soweit.

Seit 31 Jahren wohnt Oehlmann in Sichtweite zur Grasberger Kirche, seit 2005 arbeitet er im Vorstand der Arp-Schnitger-Gesellschaft mit. Der Verein hat sich der Erhaltung und Pflege der Grasberger Arp-Schnitger-Orgel und der Förderung von Kirchenkonzerten in der Kirchengemeinde Grasberg verschrieben. Seit 2007 ist Oehlmann dessen Vorsitzender.

Das Wissen um das „Schöne“ in der Grasberger Kirche, ein Bezug zur Kirche, die Erkenntnis, dass der Schwerpunkt der Grasberger Kirchengemeinde stärker im Bereich von Jugendarbeit und Diakonie lag und die Gemeinde in Kirchenmusik und Orgel etwas „unterbelichtet“ war, wie er es ausdrückt, veranlassten ihn, aktiv zu werden. Es reizte Oehlmann, diesem bis dato stiefmütterlich behandelten Bereich einen neuen Stellenwert zu geben. Gemeinsam mit der Grasberger Künstlerin Ulla Vossgröne schuf er die „Marke“ Arp-Schnitger-Gesellschaft, die sich auf Flyern und Plakaten durch die Abbildung der Orgel in jahreszeitlich wechselndem Farbspiel zeigt. „Wir haben einen Wiedererkennungswert geschaffen“, sagt Oehlmann erfreut. Die Plakate zum Weihnachtskonzert werden durch die Farbe Rot bestimmt, Sommerkonzerte sind immer blau.

Musikalisch ist er nicht, diese Fähigkeit weist Claus Peter Oehlmann trotz seines Engagements für die Grasberger Arp-Schnitger-Orgel weit von sich. Einzig beim Stimmen der Orgel habe er schon mal die Tasten gedrückt, ansonsten beschränkt er sich auf die Teilnahme am Chor. Aber dafür müsse er sehr viel üben, um mit auftreten zu dürfen, sagt er lächelnd. Mit ihm rückte die Arp-Schnitger-Gesellschaft wieder dichter an die Kirche heran und er schaffte es, mithilfe des Fördervereins, Orgel und Kirchenmusik ein wenig in den Vordergrund zu rücken, ohne dass sich der Kirchenvorstand kümmern musste.

Er ist ein Mann der Zahlen, vom Ursprung sei er Controller, sagt er. Und mit dieser beruflichen Befähigung versucht Oehlmann, etwas zu bewegen. Sein Bereich ist nicht die Kreativität, die überlässt er anderen. Aber Claus Peter Oehlmann sorgt dafür, dass die Arp-Schnitger-Gesellschaft und der Kirchenvorstand mithilfe der von ihm auf die Beine gestellten Finanzierung kreativ agieren können.

Ehrenamt ist ein bedeutendes Thema in Claus Peter Oehlmanns Leben. Bereits nach dem Ende der Schulzeit begann sein ehrenamtliches Leben als Sportwart im Roll- und Eissport Hannover. Es folgte Vorstandsarbeit in einem Kindergarten, auch hier regelte er die Finanzen. Als er und seine Familie vor 31 Jahren nach Grasberg zogen, wurde aus der Elternarbeit in der Waldorfschule in Ottersberg schnell Vorstandsarbeit, daraus entwickelte sich Verbandsarbeit auf Bundesebene. Ehrenamt koste zwar Zeit, fasst er zusammen, aber es freut ihn, wenn sein Engagement auf fruchtbaren Boden fällt und er etwas bewegen kann.

„Ich bin kein Mensch, der verwaltet, sondern jemand, der entwickelt“. Oehlmann ist kein Mensch, der sich mit zwei Stunden pro Monat Vorstandsarbeit zufriedengibt. Ganz oder gar nicht, heißt es bei ihm. Und aus diesem Grund lehnte er bis vor Kurzem noch die Arbeit im Kirchenvorstand der Gemeinde Grasberg ab. Mit Eintritt in den Ruhestand aber hatte der 68-Jährige keinen Grund mehr, „Nein“ zu sagen. Seitdem kümmert er sich als Leiter des Bauausschusses um den Haushalt der Kirchengemeinde, bringt Licht herein und schafft Strukturen. Er bildet die Schnittstelle zwischen Kirchengemeinde, dem Kirchenkreis Osterholz und dem Kirchenamt in Verden. Wenn im Januar die Grasberger Kirche von innen gestrichen wird, dann hat Claus Peter Oehlmann wieder die Fäden gezogen und sich um die gesicherte Finanzierung und die Verteilung der Aufträge gekümmert.

Die Zeit, die ihn seine Ehrenämter kosten, hält er schriftlich nicht fest, geht aber davon aus, dass sie mehr als ein Halbtagsjob ausmacht. „Das ist aber keine Belastung“, rückt er diesen Aufwand ins rechte Licht. Seine größte Sorge sei die Überalterung des Vorstands, aber daran arbeite er schon.

Zur Sache

Neujahrsempfang

Musikalischer Neujahrsempfang am Sonntag, 19. Januar, ab 18 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Grasberg, Speckmannstraße 40 mit Luis Pinzón (Violine), Néstór Cortés (Violoncello) und Gerhild Lemke (Orgel), sowie mit Dorothea Schröder und dem Vortrag „Johann Sebastian Bach als Schüler – Die Ausbildung des Komponisten in Ohrdruf und Lüneburg (1695 – 1702)“. Anschließend bieten sich Möglichkeiten zu Begegnungen und Gesprächen im Gemeindesaal. Der Eintritt ist frei.