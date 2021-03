Nach einem Fall von Exhibitionismus in Osterholz-Scharmbeck konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden. (Carsten Rehder/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Polizei in Osterholz-Scharmbeck hat einen Mann festgenommen, der sich am Dienstag vor einer Gruppe Jugendlicher entblößt haben soll. Wie die zuständige Inspektion mitteilt, soll der 36-Jährige die jungen Leute gegen Mittag am Busbahnhof angesprochen und dann sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Nach einer Fahndung konnte er gefasst werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei bittet nun die Jugendlichen, sich unter 04791/ 3070 bei den Ermittlern zu melden.