Ute Büge, Leiterin des Stiftungsdorfes in Borgfeld. (Ute Büge)

Das Restaurant „Fleet“ an der Daniel-Jacobs-Allee hat einen neuen Pächter: die Stiftung Maribondo da Floresta mit Sitz in Worpswede. Die Stiftung Maribondo da Floresta arbeitet mit geistig beeinträchtigten Menschen. Ziel ist es nach Angaben der Einrichtung, gemeinsam eine Lebensperspektive möglichst außerhalb von Wohnheimen und beschützenden Werkstätten aufzubauen. Nach Angaben von Ute Büge, der Hausleiterin Stiftungsdorf Borgfeld, kochen die Mitarbeiter von Maribondo in Borgfeld ab sofort auch wieder für die Einwohner des Ortsteils. Das war zwei Jahre nicht der Fall, so Büge. Wer Interesse hat, zwischen 11.45 und 13 Uhr im Fleet zu Mittag zu essen, gibt einen Tag vorher Bescheid unter der Telefonnummer: 04 21 / 69 62 35 97. Der aktuelle Speiseplan hängt am Fleet aus. Der Preis für ein Essen beträgt 6,10 Euro, dafür gibt es einen Hauptgang, Salat oder Suppe, Tafelwasser und ein Dessert.

Wie bisher versorgt das Küchenpersonal von Maribondo zudem die Kinder aus den Borgfelder Schulen mit Essen sowie Kinder der Kindertagesstätte Murmel und die Bewohner des Borgfelder Stiftungsdorfes. Die Stiftung Maribondo da Floresta betreibt mehrere Cafés und Kantinen, unter anderem das Gasthaus Schamaika in Osterholz-Scharmbeck, das dortige Café Mühle von Rönn sowie die Cafeteria Berufsbildende Schule OHZ.

„Ein Restaurant, in dem man auch abends essen gehen kann, werden wir hier nicht wieder bekommen“, ist Ute Büge sicher. „Auch wenn das einige immer schön fanden.“ Grund sei die Mitnutzung der Räume durch die Heimstiftung. Ab 16 Uhr stünden diese der Öffentlichkeit zur Verfügung: „Die Räume können gegen einen kleinen Kostenbeitrag gemietet werden“, wirbt Büge. Wie viele Euro dafür fällig werden, richte sich nach der Art der Veranstaltung. Ansprechpartnerin ist Ute Büge, Telefon: 04 21 / 69 62 46 94.