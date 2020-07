2021 wird gewählt. Marion Schorfmann will wieder für das Amt der Grasberger Bürgermeisterin kandidieren. (Christian Kosak)

Grasberg. Im Herbst 2021 soll gewählt werden: Gemeinderäte, Bürgermeister, Kreistage, Landräte und nicht zuletzt ein neuer Bundestag samt Kanzlerin oder Kanzler. Während es in der Berliner Bundespolitik noch kein greifbares Ergebnis in der K-Frage gibt, hat sich bereits im vorigen Jahr ohne großes Getöse eine Bewerberin gemeldet, wie jetzt bekannt wurde: Die amtierende Bürgermeisterin Marion Schorfmann (CDU) will wieder bei der Bürgermeisterwahl antreten und erfährt dabei die Unterstützung des Grasberger CDU-Gemeindeverbandes.

Bereits 2019 hatte Kai Entelmann als Vorsitzender der Grasberger CDU das Gespräch mit Marion Schorfmann gesucht, und bereits da habe sie ihm signalisiert, dass sie weitermachen wolle. Weil das alles „so ruhig und rund“ gelaufen sei und die CDU sich keine Gedanken über die Kandidatensuche habe machen müssen, blieb es still um diese Entscheidung. Weitere mögliche Kandidaten aus den Reihen der CDU hätten sich bislang nicht bei ihm gemeldet. Und geht es nach Entelmann, kann es auch nach der Wahl gerne weitergehen wie bisher. Er sagt über Schorfmann: „Das Miteinander stimmt.“ Und das beziehe sich nicht nur auf die CDU. Entelmann geht davon aus, dass Marion Schorfmann im nächsten Frühjahr als Bürgermeisterkandidatin der CDU nominiert werde.

„Sie hat es geschafft, dass wir im Gemeinderat alle vernünftig zusammenarbeiten“, lobt der stellvertretende Bürgermeister Entelmann. Das sei gut für so eine kleine Gemeinde. Für Entelmann begründet sich das mit Schorfmanns unternehmerischer Herangehensweise. Sie frage: „Wie komme ich ans Ziel?“ Ihr gehe es um pragmatische Lösungen, fraktionsübergreifend und sachorientiert.

„Lust auf Wahlkampf"

„Ich würde einfach gerne weitermachen“, kommentiert Marion Schorfmann ihre Bewerbung um weitere fünf Jahre im Rathaus. In der Firma sei alles geregelt. Und: „Ich habe Lust auf das Thema Wahlkampf.“ Zudem gebe es in Grasberg in der nächsten Zeit noch spannende Themen, wie das Feuerwehrgerätehaus, die Weiterentwicklung von Gewerbegebieten, das Regionale Raumordnungsprogramm, die Entwicklung in Eickedorf, das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) und mehr. Gespannt sei sie auch, ob die Erdgasförderung wieder auftauche.

Dass im Herbst 2021 verschiedene Wahlen an einem Tag stattfinden, darin sieht Schorfmann „nicht nur Vorteile“. Zwar könne es die Wahlbeteiligung erhöhen, aber die Gesamtstimmung in Deutschland könne auch die Bürgermeisterwahl beeinflussen, obwohl es dort um kommunale Themen gehe.