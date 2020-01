Die Restauratorin Larissa Piepo hat die Marmorfront des aus Kirchtimke stammenden Kamins vor dem Abbau untersucht und gereinigt. (Bachmann-Museum Bremervörde)

Kirchtimke/Bremervörde. Fast 60 Jahre gehörten eine aus Kirchtimke stammende, reich verzierte Kaminfront aus rotem Marmor und das dazugehörige Stuckwappen zu den Blickfängen des ehemaligen Kreisheimatmuseums in Bremervörde. Beides wurde jetzt fachgerecht demontiert, in Kisten gepackt und ins Depot verfrachtet. Wann – und ob überhaupt – die Stücke, die aus dem „Rittersaal“ des „Leutnantshauses“ an der Hauptstraße in Kirchtimke stammen, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden, vermag die Leiterin des Bachmann-Museums, Ellen Horstrup, derzeit nicht zu sagen. Das hänge vom Konzept ab, das fürs sanierungsbedürftige Museumsgebäude an der Amtsallee 8 entwickelt werde. „Das sind tolle Objekte in einem guten Zustand, die wir gerne wieder zeigen würden“, versichert die Fachfrau.

Dass die einst in Kirchtimke verbauten Objekte überhaupt in Bremervörde gelandet sind, ist einer Rettungsaktion des Heimatforschers und Museumsgründers August Bachmann zu verdanken. Der hatte 1960 spitz gekriegt, dass das 1629 erbaute „Leutnantshaus“ in Kirchtimke abgerissen wird, und einige wertvolle Teile praktisch in letzter Minute gerettet. Sie wurden im Eingangsraum des Kreisheimatmuseums im Bremervörder Vorwerk aufgebaut, waren seit der Schließung des Gebäudes 2010 aber nicht mehr für Besucher zugänglich. Das Bachmann-Museum wolle das historische Fachwerkhaus nicht mehr als Museum nutzen. Um die beiden Objekte für die Zukunft zu sichern, hat das Museum Kamin und Wappen jetzt abnehmen lassen und eingelagert, so Horstrup.

Mit den Arbeiten sei die auf Stein und Stuck spezialisierte Diplom-Restauratorin Larissa Piepo aus Hannover beauftragt worden. Die Demontage der Kaminfront mit dem dazugehörigen Stuckwappen musste in gut aufeinander abgestimmten Arbeitsschritten erfolgen. Zunächst wurde die Stuckarbeit behutsam gereinigt. Vor dem Abtrennen der Stuckplatte von ihrer Halterung wurde das empfindliche Objekt mit Lagen von Spezialpapier und Leinenstoff stabilisiert und darauf ein Oberflächenschutz aus Kunststoffmaterial aufgebracht, auf dem der Stuck nach der Abnahme gelagert werden konnte. Danach konnte die aus sechs Einzelteilen bestehende Marmorumrahmung des Kamins stückweise gelöst werden.

Leutnantshaus und Rittersaal, so etwas bringt man kaum mit einem Gebäude in Verbindung, das aussah wie ein normales Niedersachsenhaus. „Wir haben den großen Raum so genannt“, sagt der 67-jährige Wilhelm Husmann, der als Kind noch in dem Haus gelebt hat. Husmann, ältestes von sechs Kindern, spricht vom Elternhaus seiner Mutter. Weil in früherer Zeit mal ein Offizier darin gelebt habe, kennen es einige heute noch als Leutnantshaus, meint er. An die Stuckteile im „Rittersaal“ kann er sich noch erinnern, obwohl er als Siebenjähriger mit seiner Familie ausgezogen ist. Damals wurde das neue Haus gebaut, sagt Husmann, sodass das Leutnantshaus 1960 abgerissen worden ist.

Die Fundamente der gereinigten Grabsteine werden von den Spezialisten vor der Umlagerung vorsichtig freigelegt. (Johannes Heeg)

Ebenfalls ins Depot gebracht wurden vier Grabsteine. Die freistehenden, beidseitig beschrifteten Grabmale aus Sandstein aus dem 19. Jahrhundert stammen von verschiedenen Friedhöfen südlich von Bremervörde. August Bachmann hatte sie entdeckt, nachdem die Grabstellen aufgelöst und die Grabmale teilweise bereits als Trittsteine verbaut waren. Sie wurden Ende der 1970er-Jahre auf dem Freigelände des Museums aufgestellt.

Die Grabsteine aus sehr weichem Sandstein wurden in einem Spezialverfahren schonend mit Wasserdampf gereinigt. Für den anschließenden Abbau mussten die Sockel der Steine freigelegt, mit schwerem Gerät vorsichtig aus ihren Armierungen gelöst und mit einem Portalkran gehoben werden. Durch die fachgerechte Reinigung, Sicherung und Umlagerung sei der Erhalt dieser regionalgeschichtlich wertvollen Objekte nun dauerhaft gesichert, heißt es vom Museum, sie stünden für ihre weitere wissenschaftliche Erforschung zur Verfügung.

Die Objekte aus dem Leutnanthaus und die Grabsteine seien in dem ehemaligen Museumsgebäude und an dem ungeschützten Standort nicht mehr museumsgerecht zu erhalten gewesen. Die erforderliche Umlagerung habe der Landschaftsverband Stade durch eine großzügige finanzielle Förderung im Rahmen seines Projektes „Bewahren von Museumsbeständen“ ermöglicht.