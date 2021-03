2020 feierte das Haus im Schluh seinen 100. Geburtstag und würdigte Martha Vogelers Entwicklung von der Muse ihres Mannes zur eigenständigen Unternehmerin und wichtigen Worpsweder Kultur-Akteurin. In zwei Sonderausstellungen werden nun die beiden so unterschiedlichen Rollen Martha Vogelers eingehend beleuchtet und neu bewertet. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Endlich kann sie starten, die große Ausstellung zum Schluh-Jubiläum. In zwei Abschnitten wird über die 100-jährige Geschichte des Hauses und seiner Gründerin erzählt werden. Mit Letzterer beginnt die Schau, die jetzt für Besucher – unter Corona-Bedingungen – geöffnet ist.

Martha Vogeler gilt als eine der wichtigsten Persönlichkeiten im Dorf. Als gebürtige Worpswederin, als Muse und Ehefrau Heinrich Vogelers und schließlich als Lenkerin der Geschicke des Hauses im Schluh war sie zu einer Institution Worpswedes herangewachsen. Insofern war und bleibt sie in der Kulturgeschichte des Künstlerdorfes eine konstante Größe. Ungeachtet dessen aber verlief ihr Leben nicht linear, eher mit mehr oder weniger starken Schwingungen. Von all dem erzählt die Ausstellung.

Geboren 1897 am Weyerberg, wuchs sie hier als neuntes von zehn Kindern des Dorfschullehrers Diedrich Schröder und dessen Frau Becka auf. Ihr Zuhause war der Hemberg, die heutige Hembergstraße; im Niederdeutschen auch Hembarg genannt. Und so entsteht mit „Martha von Hembarg“ eines der ersten Bilder, das der junge Heinrich Vogeler von ihr malt, als er sich 1894 in Worpswede den Gründervätern der Künstlerkolonie anschließt. Martha Schröder wird sein Modell und seine Muse viele Jahre lang sein. Somit erscheint sie in vielen seiner Werke, zunehmend idealisiert und allegorisiert. Einige dieser Bildbeispiele sind in der Ausstellung vertreten; nicht zuletzt der „Frühling“ von 1897, eines von Vogelers Hauptwerken.

Martha Vogelers ganz Eigenes aber wird das Kunsthandwerk sein, dem sie sich schon als junges Mädchen zuwendet. Nach Entwürfen Vogelers arbeitet sie an kunstvollen Stickereien und Applikationen und ist damit auf renommierten Ausstellungen um 1900 vertreten. Nach ihrer Heirat 1901 kommen der jungen Frau zwei weitere Aufgaben zu: Zum einen als Mutter der drei Töchter Mieke, Bettina und Mascha, und zum anderen als Hausherrin und Gastgeberin des Barkenhoff. Eine Rolle, für die Heinrich sie schon früh in der Kunststadt Dresden formen ließ. Nach und nach aber stagniert die Ehe, führt letztlich in eine Sackgasse. Vielleicht auch deshalb, weil beider frühe Träume sich als nicht einlösbar erwiesen, weil die Ehe mehr und mehr zur Barriere und nicht zur Basis eines gemeinsamen Gestaltens wird. Martha jedoch entwickelt sich zunehmend zu einer selbstbestimmten Frau, folgt ihren Gefühlen, die schließlich in eine intensive Liebesbeziehung zu dem neun Jahre jüngeren Ludwig Bäumer münden. Auf dem Barkenhoff ist er ab 1911 ein ständiger und ein selbstbewusster Gast. So kristallisiert sich eine Dreiecksbeziehung heraus, die Heinrich Vogeler mehr und mehr sein Anwesen fliehen lässt. Bereits in diesen Jahren hat Martha auf dem Barkenhoff einen eigenen Arbeitsraum, denn sie beschäftigt sich nicht nur mit kunsthandwerklichen Techniken, sondern auch mit bildkünstlerischen. So radiert sie, schneidet in den Holzstock und beginnt zu malen. Einige dieser in ÖL ausgeführten Bilder weisen sie in der Ausstellung als eine mit flottem Pinselstrich und kräftigen Farben agierende Malerin aus. Das expressivste und gleichzeitig eindrucksvollste Bild ist sicherlich das der sterbenden Mutter von 1917.

Als Kunsthandwerkerin versteht Martha Vogeler sich selbst weniger, obwohl sie 1910 mit ihren Binsenmöbeln auf der Brüsseler Weltausstellung und 1914 auf der Werkbundausstellung in Köln vertreten ist. Eher probiert sie vieles aus und wird erst mit dem Webbetrieb eine existenziell und künstlerisch wichtige Basis schaffen.

Denn nach dem Ersten Weltkrieg gründet sie das Haus im Schluh, einen Web- und Pensionsbetrieb, bei dem sie ihre Töchter aktiv unterstützen. Und hier entsteht eine außergewöhnliche Sammlung mit den Kunstwerken ihres Mannes, den Möbeln vom Barkenhoff, vielen kulturgeschichtlich wertvollen Dokumenten und mit altem Hausrat aus dem Teufelsmoor. Hier vereint sie das, was ihr immer schon als bewahrenswert schien, und das dann durch die Ergänzung mit der Jugendstilkunst ihres Mannes eine besondere Verbindung eingeht. Und hier lässt sie die Tradition des Barkenhoff wieder aufleben: Gastfreundschaft und künstlerisch-geselliges Miteinander, denn für unzählige Künstler wird auch der Schluh eine temporäre Heimat. In der Zeit der Nazi-Herrschaft wählt Martha Vogeler den Weg der Anpassung, sicher um die Familie und den Schluh zu schützen. Konzessionen bezüglich Aufträgen und ihre Mitgliedschaft in der NSDAP belegen dieses. Eine überzeugte Parteigängerin war sie nicht, was ihr Rauswurf aus der NS-Frauenschaft und der Partei mit der Begründung, „sich nicht als Nationalsozialistin verhalten zu haben“, eindringlich unterstreicht.

Zwei Höhepunkte hat diese Präsentation zu bieten: Zum einen den Gelben Salon, die Rekonstruktion eines Zimmers und damit der Wohnwelt des Schluh. Zum anderen die Rekonstruktion von Marthas berühmtem Kleid aus Liberty-Stoff, in das sie als junges Modell mehrfach schlüpfte. Es ist eine Semesterarbeit der Studentin Sofia Hermens-Fernandez im Fach Modedesign an der Royal Academie of Fine Arts in Antwerpen. Und zugleich eine Reminiszenz an eine bemerkenswerte und moderne Frau.

Weitere Informationen

Die Ausstellung soll bis zum 7. November laufen. Der Besuch muss coronabedingt bei der Tourist-Info in Worpswede in der Bergstraße 13 unter der Telefonnummer 04792/935820 angemeldet werden.