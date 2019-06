Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Maschine beginnt zu brennen

Irene Niehaus

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dipshorn in der Samtgemeinde Tarmstedt hat am Sonnabendnachmittag eine Maschine plötzlich Feuer gefangen.