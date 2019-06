Das Gras muss runter von den Wiesen. Derzeit ernten Lohnunternehmer das Grünfutter für die Kühe. (Jens Büttner/dpa)

Lilienthal/Grasberg. Die unbeständige Wetterlage setzt die Lohnunternehmen unter Zeitdruck. Noch schnell vor dem nächsten Regen fahren sie das Grünfutter für die Kühe ein oder spritzen den Mais gegen Unkraut. Teils bis Mitternacht sind die Männer mit den großen Maschinen auf den Feldern unterwegs – zum Leidwesen der Anwohner. Beschwerden über den Lärm zur Schlafenszeit gehen in der Redaktion der WÜMME-ZEITUNG ein. Mancher würde bei den sommerlichen Temperaturen gern bei offenem Fenster schlafen, bekommt aber keine Ruhe.

Heidi Preuß aus Grasberg beklagt sich darüber, dass die Unkrautvernichtungsmittel teils bis Viertel vor zwölf auf den Maisacker vor ihrer Haustür gesprüht werden: „Ich kann nicht schlafen.“ Seit 24 Jahren wohnt sie im Ortsteil Huxfeld, nicht weit von Kreislandwirt Stephan Warnken entfernt. Offenbar müssten die teuren Maschinen bis in die Nacht hinein im Einsatz sein, damit diese sich bezahlt machten, mutmaßt Heidi Preuß und ist froh, dass sie bald in den Urlaub fährt.

„Wir haben manchmal Probleme mit neu Zugezogenen, aber die Einheimischen kennen das“, sagt Lohnunternehmer Frank Gefken aus Lilienthal. 40 High-Tech-Maschinen zählt er zu seinem Fuhrpark. Seine Männer sind von morgens früh bis abends spät unterwegs. „Das ist alles legal. Die Landwirtschaft muss die übliche Nachtruhe nicht einhalten“, betont er mit Blick auf die Beschwerden und erklärt, dass es manchmal nicht anders geht. „Am Mittwoch war Starkregen angesagt, da haben wir so lange gemäht wie möglich“, berichtet der Lohnunternehmer und sagt: „Wir sind auf schönes Wetter angewiesen.“ Das gelte nicht nur für die Ernte, sondern auch für das Ausbringen von Herbiziden und Pestiziden. Bei Regen versickerten Unkrautvernichtungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel im Boden und könnten die Pflanze nicht schützen.

150 Euro pro Stunde

Derzeit sind Lohnunternehmer wie Frank Gefken vor allem damit beschäftigt, den Futtermais zu behandeln. Gleichzeitig ist die inzwischen zweite Mahd auf dem Grünland in vollem Gange. „Die Ernte ist teuer“, sagt Gefken. Das Mähen koste den Landwirt 150 Euro pro Stunde. Früher hätten die Bauern die Ernte selbst eingefahren. Heute könnten sie sich viele die High-Tech-Maschinen nicht mehr leisten. Erst vor zwei Jahren habe er zwei Millionen Euro in seinen Fuhrpark investiert.

Auf die Männer am Steuer der Feldgiganten kommt es an. „Wir holen das Futter für 365 Tage rein“, sagt Gefken. Nach dem trockenen Sommer 2018 sind die Bauern dringend auf Nachschub für ihre Tiere angewiesen. Ohne Spritzen gehe es beim Mais nicht, erklärt Gefken den Spaziergängern, die er auf dem Weg zum Feld trifft. Er weiß wie sehr Mittel wie Glyphosat in der Kritik stehen und will keinen Ärger mit den Anwohnern. So dürften seine Jungs vor den Wochenenden auch keine Gülle in Siedlungsnähe aufbringen, um unangenehme Gerüche von den Wohnhäusern fernzuhalten. Vor allem aber werde das Düngen so koordiniert, dass möglichst große Mengen in möglichst wenigen Fuhren auf die Felder kämen. Wohnstraßen seien dabei unbedingt zu vermeiden, betont der Lohnunternehmer.

Hohe Temperaturen können die Mitarbeiter in den Kabinen der landwirtschaftlichen Maschinen übrigens nicht schocken. Oben auf dem Bock ist die Luft klimatisiert. Mit dem Joystick in der Hand fahren die Fachkräfte die Felder ab und hören ihre Lieblingsmusik über Kopfhörer. Anstrengend seien vor allem die vielen Stunden, die seine Jungs auf dem Feld verbringen, während die Anwohner noch oder schon in den Betten liegen, so Gefken. Er weiß, dass seine Maschinen nicht leise sind, aber so laut wie früher seien die modernen Geräte auch nicht mehr.

Der Osterholzer Kreislandwirt Stephan Warnken wirbt um Verständnis für seine Branche: „Gerade am Abend ist es windstill. Da können wir gezielter spritzen. Da verweht nichts. Das kommt der Umwelt zugute.“ So versuchten die Bauern mit minimalem Einsatz eine maximale Ernte einzufahren. Um dieses Ziel zu erreichen, verzichteten sie selbst häufig auf die Nachtruhe. Sicher machten die großen Maschinen Lärm, aber sie seien auch schnell wieder weg, weil sie so viel mehr Fläche bearbeiten könnten als die kleinen Maschinen von früher.

Kreislandwirt setzt auf Dialog

Warnken sucht den Dialog mit den Anwohnern und betont. „Wir Landwirte wollen niemanden belästigen.“ Vielfach werde allerdings vergessen, dass Lebensmittel nicht von allein in den Supermarkt gelangen. Wenn Regen in Sicht sei, müsse nun einmal gemäht werden, „damit die Grassilage später nicht schimmelt und die Tiere im Winter auch satt werden“. Dafür nähmen die Bauern an anderer Stelle Rücksicht, indem sie beispielsweise mit den großen Gespannen nur Tempo 30 durch die Ortschaft führen.

Heidi Preuß indes hofft, dass es nach ihrem Urlaub erst einmal ruhiger wird auf den Feldern, wenn die zweite Mahd vorbei und der Mais erst einmal gespritzt ist. Die Huxfelderin kann nicht verstehen, warum die Männer auf den Maschinen bis spät in die Nacht arbeiten: „Die müssen doch auch irgendwann einmal schlafen.“