Ungewöhnliche Kulisse für Verhandlungen: die Verdener Stadthalle. Dort findet jetzt der Landgerichtsprozess gegen drei Angeklagte aus Osterholz-Scharmbeck statt. (FOCKE STRANGMANN)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Keine spiegelnden Scheiben zwischen den Plätzen, dafür viel „Luft“ für mehr als ausreichende Sicherheitsabstände; weiträumige Möblierung und daher kein Gedränge auch bei zahlreichen Verfahrensbeteiligten – der schon einmal ausgesetzte und im zweiten Anlauf gleich ins Stocken geratene Prozess gegen drei Männer aus Osterholz-Scharmbeck ist nun an einem neuen Verhandlungsort wieder richtig in Gang gekommen. Das Landgericht Verden verhandelt in der Stadthalle der Domstadt.

Unweit des Justizzentrums hat das Gericht ein geeignetes Ausweichquartier gefunden und Anfang dieser Woche in Betrieb genommen. Wo sonst Theater und Tanz, Konzerte und Comedy das Programm bestimmen, finden vorerst Strafprozesse statt. Und zwar jene, bei denen die räumlichen Voraussetzungen nach den Corona-Richtlinien in den angestammten Sälen nicht ausreichen. Dazu zählt das Verfahren gegen das Trio, das insgesamt sieben Verteidiger beschäftigt. Und diese Rechtsanwälte hatten Mitte April mächtig gegen die aus ihrer Sicht mangelhaften Bedingungen im Schwurgerichtssaal gewettert.

Mimik von Belang

Ohne Wenn und Aber mochten die Herren es auch beim Neustart in der Stadthalle am Holzmarkt nicht bewenden lassen. So wurde unter anderem moniert, dass „Gerichtspersonen vermummt“ seien. Bei Sitzungen obliegt es dem oder der Vorsitzenden Richter oder Richterin, wie bezüglich des Tragens von Mund-Nasen-Schutzmasken zu verfahren ist. Die Masken-Verpflichtung kann aufgehoben und es jedem Anwesenden freigestellt werden, wie er es damit hält. Der Vorsitzende Richter der 2. Großen Strafkammer bestand nicht auf Masken. Andreas Ortmann hatte aber bereits bei anderen Verhandlungen zuvor Zeugen eigens angewiesen, die Maske abzunehmen. Bei Zeugenbefragungen, so Ortmann, müsse sich das Gericht auch von der Glaubwürdigkeit der betreffenden Person überzeugen, und daher müsse man „auch die Mimik“ sehen. So sah es auch der in dieser Sache wortführende Anwalt – der allerdings auch nicht hinnehmen wollte, dass die beiden beisitzenden Richter sowie die beiden Schöffen „vermummt herumsitzen“. Deren Mienenspiel müsse schließlich auch erkennbar sein. Er habe schon einmal – mit Erfolg – einen Schöffen abgelehnt, weil der gelacht habe, betonte der Jurist. Er schränkte ein: Wenn ein Mitglied der Kammer aus gesundheitlichen Gründen eine Maske aufhaben müsse, sei dies zu akzeptieren. In der Konsequenz sähe er sich dann jedoch veranlasst, eine Aussetzung des Verfahrens zu beantragen. Berufs- und Laienrichter zogen sich daraufhin zur kurzen Beratung zurück und nahmen danach alle ihre Schutzmasken ab. Man komme dem Wunsch nach, während der Hauptverhandlung keine Masken zu tragen, gab Ortmann zu Protokoll. Der Anwalt bedankte sich artig.

Nach allerlei Vorgeplänkel konnte dann endlich die Anklageschrift verlesen werden. Die drei Männer im Alter zwischen 26 und 31 Jahren müssen sich, wie schon berichtet, einmal mehr wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der 30-jährige Hauptangeklagte, dem drei Taten zur Last gelegt werden, befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Es geht um seine mutmaßlichen Gewalttätigkeiten mit einem Gürtel gegen zwei Besucher des Scharmbecker Herbstmarktes im September 2018 sowie um die heftigen Attacken auf einen 24-Jährigen im Juli vergangenen Jahres in der Osterholzer Innenstadt. Daran sollen alle Angeklagten in unterschiedlicher Weise und Intensität beteiligt gewesen sein. Der 30-Jährige soll zudem versucht haben, von dem Opfer Schutzgeld zu erpressen.

Keinen „Deal“ erreicht

Vor dem ersten Termin in der Stadthalle hatten Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger Ende April nichtöffentliche „Erörterungsgespräche“ geführt, um möglicherweise einen „Deal“ und damit eine Verfahrensabkürzung zu erreichen. Den Anwälten war besonders wichtig zu wissen, was ihren Mandanten im Falle (teil-)geständiger Einlassungen an Strafen blühen könnte. Dem Vernehmen nach klafften die Vorstellungen vor allem hinsichtlich des 30-Jährigen deutlich auseinander. Da eine Verständigung nicht zustande kam, hat nun die erneute Beweisaufnahme begonnen. Alles noch mal von vorn.