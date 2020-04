Auch Schutzmasken wurden dem Kreis Rotenburg gespendet. Zehn Masken, die allerdings bereits 2009 abgelaufen sind, erhielt das Altenheim Wilstedt. (Symbolbild) (Christian Beutler)

Rotenburg/Wilstedt. 59 Unternehmen und Privatpersonen sind dem Aufruf des Landkreises Rotenburg gefolgt, das Personal im Gesundheitswesen mit Schutzausrüstung zu unterstützen und diese zu spenden. Rund 6300 Schutzmasken der Schutzklassen FFP1, FFP2 oder FFP3, 100 Schutzbrillen, 734 Schutzanzüge, rund 1000 Einmalschürzen, rund 40 sterile Handschuhe, rund 35 000 Einmalhandschuhe, 400 Schuhüberzieher, 20 Liter Handdesinfektionsmittel und 50 Liter Flächendesinfektionsmittel hätten 14 Unternehmen und 45 Privatpersonen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern, Rettungsdienst, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen und Pflegediensten gespendet. Das erste Material sei bereits verteilt worden, teilt die Rotenburger Kreisverwaltung mit.

Der Krisenstab des Landkreises koordiniere den medizinischen und pflegerischen Bedarf im gesamten Kreisgebiet und unterstütze damit die Akteure im Gesundheitswesen insbesondere mit der Hilfe des Landes. Der Landkreis habe den Spendenaufruf gestartet, da aufgrund von Lieferengpässen und Hamsterkäufen auf dem Markt kaum noch Ware verfügbar sei und die Bestellungen nicht mehr auf den Tag genau planbar seien. Die Ware werde abgeholt und nach einer Prioritätenliste verteilt. Dazu sei der Landkreis im engen Austausch mit allen Einrichtungen.

„Vielen Dank für die vielen Spenden. Damit setzen alle Spender ein Zeichen der Solidarität und Wertschätzung für unsere Kliniken, Rettungsdienste, Alten- und Pflegeheime, Pflegedienste und auch das Gesundheitsamt des Landkreises“, freut sich Landrat Hermann Luttmann. Wer spenden möchte, kann sich weiterhin unter der Telefonnummer 04261/ 983 27 16 oder per E-Mail an S4@lk-row.de an die Kreisverwaltung wenden.

Einer der Einrichtungen, die mit Schutzausrüstung bedacht wurde, ist das Altenpflegeheim in Wilstedt. Neben zehn Schutzanzügen, die er bezahlen muss, habe er zehn FFP2-Masken geschenkt bekommen, berichtet Betreiber Tino Wohlmacher. Was ihn allerdings wundert: Erstens habe er um Schutzausrüstung für alle seine 42 Mitarbeiter nachgesucht, und zweitens seien die Schutzmasken bereits 2009 abgelaufen. Darauf weise der Landkreis im Begleitschreiben sogar selbst hin. „Die haben ja einen Filter, und ich weiß nicht, ob der so lange hält“, meint Wohlmacher. Da die Masken in einem offenen Plastikbeutel steckten, sagt er: „Mit steril hat das nicht viel zu tun.“

Dazu teilte Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Das Gesundheitsamt hat auch abgelaufene Restbestände an FFP2-Masken in die Verteilung gegeben, weil nach Expertenmeinung auch abgelaufene Schutzmasken genutzt werden können, wenn keine sichtbaren Schäden vorhanden sind.“ Mit einem Beipackzettel würden alle Empfänger darauf hingewiesen, dass eine Sichtprüfung des Materials vorzunehmen ist und worauf bei der Sichtprüfung geachtet werden sollte.

Wohlmacher ist skeptisch: „Hier wird die Verantwortung für das Material auf uns geschoben. Noch haben wir keinen Corona-Fall bei uns. Aber was ist, wenn Bewohner oder Mitarbeiter von dem Virus angesteckt werden?“ Seit einigen Tagen tragen sämtliche Mitarbeiter Stoffmasken, die die Wilstedter Landfrauen genäht und dem Heim gespendet haben. „Das hat uns sehr gefreut, denn damit reduzieren wir die Ansteckungsgefahr, die von uns selbst ausgeht.“ Und noch eine andere positive Nachricht hat Wohlmacher parat: Nach 14 Tagen sei am Donnerstag nun endlich die Soforthilfe des Bundes eingegangen. Durch den Corona bedingten Aufnahmestopp könne er derzeit sechs Betten nicht neu belegen, was dem Haus Einnahmeausfälle von jeweils 3000 Euro im Monat beschere.