Apotheker Otto Wilken gibt FFP2-Masken bei Vorlage eines Berechtigungsscheins aus. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Grasberg. An die Maskenpflicht beim Einkaufen, auf Parkplätzen oder Wochenmärkten haben sich die meisten Menschen mittlerweile gewöhnt. Neben den wiederverwendbaren Stoff-Masken und Einweg-Mundbedeckungen sind auch immer mehr FFP2-Masken zu sehen. Diese Atemschutzmasken bieten durch das enge Anliegen und mehrere Filterschichten einen besseren Schutz vor dem Coronavirus. Die Gefahr einer Ansteckung wird dadurch deutlich gesenkt. Die Bundesregierung versorgt die Personen, welche besonders von der Pandemie gefährdet sind, mit kostenlosen oder vergünstigten FFP2-Atemschutzmasken.

Im Aktionszeitraum vom 15. Dezember 2020 bis zum 6. Januar konnten Seniorinnen und Senioren über 60 und Risikogruppen kostenlos drei FFP2-Masken in der Apotheke abholen. In einer folgenden Aktion werden die berechtigten Personen von ihrer Krankenkasse angeschrieben und mit zwei fälschungssicheren Coupons versorgt. Der Versand erfolgt nach Altersstufen gestaffelt. Alle Gutscheine sollen bis Anfang Februar versendet werden. Die Marken können in zwei Zeiträumen eingelöst werden: Der erste Zeitraum endet am 28. Februar, der zweite am 15. April. Pro Gutschein erhalten Versicherte sechs FFP2-Atemschutzmasken gegen eine Zuzahlung von zwei Euro.

Die Ankündigung der ersten Aktion durch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kam sehr kurzfristig und überraschend für die Apotheken. Birgit Landwehr, die Inhaberin der Findorff-Apotheke in Grasberg berichtet, dass sie eine Woche Zeit gehabt habe, um die Masken zu organisieren. Das habe glücklicherweise geklappt. Am ersten Stichtag konnte Landwehr liefern. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, habe man die Kundenströme getrennt. Für die Abgabe der kostenlosen Masken wurde eine Ausgabe am Laborfenster eingerichtet. Nach drei Tagen sei man sozusagen „ausverkauft“ gewesen und hätte Masken nachbestellt. Neben vielen Stammkunden seien auch Kunden aus den Nachbarorten gekommen, bei deren Apotheken es mit der Belieferung gehakt habe. Es habe sich herumgesprochen, dass es in Grasberg Masken gäbe. Sie glaubt allerdings nicht, dass sich die Kunden in mehreren Apotheken Masken abgeholt hätten, sagt Landwehr. Bei Kundengesprächen sei deutlich geworden, dass eine „Mitnahmementalität“ als unmöglich verurteilt werde. Landwehr meint, die Gefahr sei in einer Stadt wie Bremen größer, schon weil die Apothekendichte viel höher sei. Jetzt seien schon die ersten Kunden mit Bezugsscheinen gekommen. Die Abgabe der Coupons durch die Krankenkassen liefe sehr unterschiedlich und solle sich bis Ende Januar hinziehen. AOK-Versicherte hätten beispielsweise bereits Gutscheine bekommen.

Mit den Coupons ist auch Otto Wilken von der Rats-Apotheke in Lilienthal zufrieden. „Jetzt ist es gar kein Problem und läuft super“, so der Apotheker. Er sieht den Engpass beim Start der Aktion darin, dass einige Apotheken nicht rechtzeitig wussten, ob sie Masken aus ihrem Lagerbestand abgeben durften oder aus einem gesonderten Kontingent versorgt würden. In der Rats-Apotheke waren genügend Masken vorrätig. Sie hätten sogar mehr abgegeben, als vorgesehen. Kunden aus den Nachbarorten seien nach Lilienthal geschickt worden. Das Problem daran sei, dass die Apotheken für diese erste Aktion einen Pauschalbetrag nach Umsatzgröße erstattet bekommen habe, sagt Wilken. Die neue Aktion laufe gerechter, denn nun würde die Stückzahl der abgegebenen Masken vergütet. Apotheker Wilken gehört selbst zum Kreis der berechtigten Personen und hat noch keinen Gutschein erhalten. Er vermutet, dass die Krankenkassen mit dem Versand überfordert seien. Die Aktion rolle erst langsam an.

Auch Ursula Frerker-Müller von der Lilien-Apotheke berichtet von einer „sehr, sehr großen Nachfrage“ zu Beginn der kostenfreien Abgabe. Doch diese sei schnell abgeebbt. Ab dem 8. Januar kamen die ersten Kunden mit Coupons. Aber auch verunsicherte Kunden ohne Bezugsschein fragten in der Apotheke nach, was sie tun müssten, um Bezugsscheine zu erhalten.

Eine Mitarbeiterin einer weiteren Apotheke berichtet davon, dass die Aktion „ziemlich chaotisch“ gestartet sei. Man habe „gefühlt keine Informationen bekommen“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. In den Medien wurde kommuniziert, dass es genügend Masken gäbe. Aber es sei schwierig gewesen, diese so schnell zu beschaffen. Sie vermutet, dass sich viele Personen doppelt mit Masken eingedeckt hätten. Seitdem es die Gutscheine gibt, laufe die Versorgung besser.

Zur Sache

Wer ist berechtigt?

Zu den Risikogruppen gehören Menschen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder mit den folgenden Erkrankungen bzw. Risikofaktoren: chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale; chronische Herzinsuffizienz; chronische Niereninsuffizienz Stadium ≥ 4; Demenz oder Schlaganfall; Diabetes mellitus Typ 2; aktive, fortschreitende oder metastasierte Krebserkrankung oder stattfindende Chemo- oder Radiotherapie, welche die Immunabwehr beeinträchtigen kann; stattgefundene Organ- oder Stammzellentransplantation; Trisomie 21; Risikoschwangerschaft. Für die Ermittlung der Daten dient der 15.12.2020 als Stichtag.