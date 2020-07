Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen schreibt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. (Oliver Berg/DPA)

Landkreis Osterholz. Darauf weist die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) hin. Diese ist Aufsichtsbehörde für die Bus- und Stadtbahnbetriebe. „In den vergangenen Wochen hatte es Äußerungen von Verkehrsunternehmen gegeben, in denen die Mitnahme von Fahrgästen ohne Mund-Nasen-Schutz fälschlich mit den allgemeinen Beförderungspflichten begründet worden waren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen schreibe das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Verstöße dagegen seien Ordnungswidrigkeiten und mit Bußgeld belegt, so Sprecher Dirk Altwig. Die gesetzlichen Beförderungspflichten des Personenbeförderungsgesetzes änderten daran nichts, stellt die LNVG klar. Die Verkehrsbetriebe hätten immer schon – auch vor der Corona-Pandemie – die Pflicht, die Gesundheit ihrer Fahrgäste zu schützen. Das rechtfertige in Einzelfällen den Ausschluss von Fahrgästen. „Wenn das Personal eine Gefahr erkennt, muss es handeln“, sagt LNVG-Geschäftsführerin Susanne Haack. „Das kann zum Beispiel bei einem stark alkoholisierten Fahrgast so sein, das kann auch gegeben sein, wenn kein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.“ Wenn das Personal Fahrgäste ohne Maske bemerke, habe es aber Entscheidungsspielraum: Ein Fahrgast ohne Maske in einem leeren Fahrzeug sei anders zu bewerten als mehrere Reisende ohne Mund-Nasen-Schutz in einem vollen Fahrzeug.

„Wenn sie eine Gefährdung erkennen, müssen die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe die Kunden auffordern, eine Maske anzulegen oder das Fahrzeug zu verlassen. Wer dies nicht tut, gegen den kann ein weiteres Bußgeld verhängt werden“, betont die LNVG. Es sei allerdings nicht Aufgabe von Fahrerinnen oder Fahrern, renitente Kunden aus dem Fahrzeug zu befördern. Wenn sich Personen weigerten, könne es verhältnismäßig sein, die Polizei zu holen.