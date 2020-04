Ab Montag soll das Tragen von Masken in Bussen und Bahnen zum Beispiel vorgeschrieben sein, der Landkreis rät schon jetzt dazu. (Felix Kästle/DPA)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Von 75 auf 76 gestiegen ist die Zahl der im Kreis Osterholz nachweislich an Corvid-19 Erkrankten. Davon sind 58 Personen wieder genesen. Fünf Erkrankte müssen momentan stationär behandelt werden, die übrigen befinden sich in häuslicher Quarantäne – ebenso weitere 39 Personen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten oder in einem Risikogebiet waren.

Im Landkreis Rotenburg gibt es ebenfalls einen neuen nachgewiesenen Corona-Fall, insgesamt sind es nun 98 Fälle. Damit sind nun alle 13 Kommunen im Kreis betroffen. 71 Erkrankte sind wieder genesen, eine Person ist verstorben (Stand 22. April, 12 Uhr). 67 Menschen sind in Quarantäne.

Kurz bevor das Land Niedersachsen angekündigt hat, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes werde ab Montag vorgeschrieben, hatte sich der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen zu Wort gemeldet. Lütjen unterstützte die dringende Empfehlung, die der Bund am 15. April ausgesprochen hatte: Überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden könne, sollten die Menschen einen einfachen Mund-Nasen-Schutz tragen – vorgeschrieben ist er ab kommender Woche in Bussen und Bahnen, wo ab Montag wieder der Regelfahrplan gilt, sowie in Märkten und Geschäften.

Die Bürger sollten dabei nicht die medizinisch derzeit dringend benötigten FFP-2- oder FFP-3-Masken verwenden. Und sie sollten die Wirkung der Behelfsmasken realistisch einschätzen. Es wäre geradezu fatal, die Abstandsregeln sowie die Handhygiene nun etwa weniger ernst zu nehmen, so Lütjen. Die Maske schütze nicht den Träger, sondern – mit Einschränkungen – den Menschen gegenüber. Sie könne allerdings als Gedächtnisstütze dienen, sich selbst nicht ins Gesicht zu fassen. Trotz Mund-Nasen-Schutz sollte jeder regelmäßig und lange die Hände waschen.

Alle sollen Abstand halten, sowohl beim Warten an der Haltestelle wie auch bei der Fahrt in Schulbussen, die ab Montag ebenfalls wieder verkehren. Wo irgend möglich, solle lieber das Fahrrad genutzt werden. In den Bussen bleibe zum Schutz der Fahrer die vordere Tür bis auf Weiteres geschlossen. Fahrkarten gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Die Bürgerbusse sowie die Nachtlinien N 61, N 62, N 63, N 67 und N 68 verkehren bis auf Weiteres nicht. Infos unter www.vbn.de/corona sowie beim Bürgertelefon 04791/ 930 29 01.