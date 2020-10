Mitglieder der Gruppe „Die Herbstzeitlosen“ setzten in den vergangenen Monaten immer mal wieder ihre selbst gestalteten übergroßen Masken auf und zogen durch Worpswede. (©Hans)

Immer wieder zog die skurrile Gruppe „Die Herbstzeitlosen“ in den vergangenen Monaten durch Worpswede. Überall, wo sich die älteren Herrschaften und ihre Betreuer unter die Passanten mischten, richteten sich die Blicke auf sie. Die Mitglieder der Gruppe traten mit besonders großen, ausdrucksstarken Köpfen auf, unter denen sich Teilnehmer des Maskentheater-Projekts des Kunst- und Kulturvereins Kukuk verbargen. Viele Monate lang trafen sich die 25 Kreativen im Alter von zehn bis 75 Jahren im Kaffee Worpswede. Unter der Leitung von Barbara Theisen, Christine Graf und Simone Scheidl bauten sie dort ihre Masken und entwickelten Charaktere, mit denen sie in der Öffentlichkeit auftraten. Thema dieses inklusiven Projekts war „Mobilität und Teilhabe“ und es sollte durchaus dazu dienen, auf Missstände hinzuweisen. Das Projekt wird jetzt beendet. Barbara Theisen hat aber angekündigt, die Idee fortführen zu wollen: "Im kommenden Jahr ist eine altersgemischte Maskentheater-Gruppe geplant, die, sofern Corona es zulässt, Events in und um Worpswede mit Walk Acts bereichert.“