Zu einer Geldstrafe von insgesamt 1600 Euro verurteilte das Amtsgericht Osterholz den Angeklagten. (Christian Kosak)

Lilienthal/Osterholz-Scharmbeck. Ein heute 29-jähriger Lilienthaler trat im Frühjahr 2018 mit einer besonderen Idee an eine heute 23-Jährige heran. Demnach sollte die Frau ein Schild mit einem fiktiven Namen, in diesem Fall Meyer, an ihrem Hauseingang anbringen. An diesen „Meyer“ verschickte unter anderem ein Sportartikel-Vertreiber vom 29-Jährigen bestellte Waren im Wert von 1500 Euro. Beglichen wurde die Rechnung nicht. Das ist in der Sprache der Juristen Betrug in Tateinheit mit Fälschung beweiserheblicher Daten. Dafür stand der Lilienthaler jetzt vor dem Amtsgericht Osterholz.

Darüber hinaus kamen noch weitere Pakete mit Damen- und Kinderartikel an die Adresse mit dem erfundenen Namen. Das war aber dem 29-Jährigen nicht nachzuweisen. Dazu wird es noch ein zweites Verfahren gegen eine mutmaßliche Täterin geben.

„Ich habe ihm Bescheid gesagt und die Pakete nach unten gestellt. Er hat sie dann abgeholt“, sagte die 23-Jährige als Zeugin im Prozess gegen den Lilienthaler aus. Gesehen habe sie ihn aber nicht. Da nie eine Rechnung bezahlt wurde, flatterten der Frau Briefe von Inkassounternehmen ins Haus. Sie habe es irgendwann mit der Angst zu tun bekommen, räumte sie ein. „Ich hatte dann die Schnauze voll und habe mich selbst angezeigt.“ So flog denn auch der Schwindel auf. Ihr Verhältnis zu dem Angeklagten beschrieb die Bremerin auf Rückfrage von Strafrichterin Johanna Kopischke, als „entfernt bekannt“. Kontakt bestehe zwischen ihnen jetzt nicht mehr.

In Strafprozessen befragen die Richter grundsätzlich die Angeklagten zu ihren persönlichen Verhältnissen. Das spielt bei der Strafzumessung eine Rolle. Demnach verfügt der Lilienthaler nach eigenen Angaben über ein monatliches Einkommen von gut 700 Euro Arbeitslosengeld. Er wohne noch bei seinen Eltern und mache zurzeit ein Praktikum, so der Angeklagte. An Schulden haben sich bei ihm nach seiner Aussage ein Berg von mehr als 20 000 Euro angehäuft.

Ebenfalls hängt das Strafmaß von den Voreintragungen im Bundeszentralregister ab. Darin gibt es neun Eintragungen. Mehrfach Betrug und Körperverletzung, Diebstahl, Vollrausch und Beleidigung befinden sich darunter. Darauf hob auch der Staatsanwalt ab: „Sie sind schon mehrfach erheblich strafrechtlich in Erscheinung getreten.“ Anfang März 2018 sei dem Angeklagten ein Strafbefehl vom Amtsgericht Westerstede zugestellt worden, so der Staatsanwalt. „Der hat bei Ihnen keinen Eindruck hinterlassen. Denn zwei Wochen später begehen Sie schon einen Betrug.“ Er beantragte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 20 Euro. Hinzu kommt die Einziehung des Wertes des Erlangten, die 1500 Euro müssen zurückgezahlt werden.

Der Verteidiger des Angeklagten, Marvin Mc Kay, sagte, die beantragte Strafe halte er für angemessen. Strafrichterin Kopischke verurteilte den 29-Jährigen zu der beantragten Geldstrafe. Beide Seiten nahmen das Urteil an.