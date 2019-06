Wie weiter an der Mauerseglerstraße? Die Diskussionen gehen weiter. (André Fesser)

Lilienthal. Der Protest des Reitervereins Lilienthal gegen das geplante Baugebiet im Bereich des Sportparks und der Mauerseglerstraße hat den Baudienste-Ausschuss am Montagabend noch intensiv beschäftigt. Vor dem Rathaus hatten die Vereinsmitglieder eine Petition mit mehr als 3500 Unterschriften an Bürgermeister Kristian Tangermann überreicht (wir berichteten). Drinnen redeten die Vertreter des Vereins der Verwaltung und Politik ins Gewissen. „So wie die Pläne jetzt sind, können wir unsere Arbeit in der bisherigen Form nicht fortsetzen“, sagte Vorsitzende Cornelia Harbers.

Bürgermeister Kristian Tangermann (CDU) zeigte sich irritiert von den Aktionen des Reitervereins in den vergangenen Monaten. Der Verein selbst habe im Dezember 2017 einer Lösung zugestimmt, wonach das Gebiet etwa zur Hälfte bebaut werden kann und die Weideflächen auf der anderen Seite weiter an den Verein verpachtet werden. Nun heiße es, der Verein sei in seiner Existenz bedroht. Die Gemeinde habe dem Investor vorgegeben, dass der Reiterverein zu erhalten ist. Mit Überlegungen, das Baugebiet über die Reitanlage zu erschließen, habe die Gemeinde nichts zu tun.

Tangermann bestätigte auf Nachfrage eines Anwohners, dass das angedachte Baugebiet über die Straße Im Orth für Fußgänger und Radfahrer erschlossen werden soll. Das Überwegungsrecht sei gesichert, das habe eine Überprüfung ergeben. Der Anwohner der Straße bestreitet das. Er kündigte während der Einwohnerfragestunde rechtliche Schritte für den Fall an, dass die Gemeinde an der Anbindung festhält.