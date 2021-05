Die Impfungen werden fortgesetzt. (Federico Gambarini/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus sind in der vergangenen Woche in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg durch die mobilen Impf-Teams sowie in den Impfzentren in Osterholz-Scharmbeck und Zeven fortgesetzt worden. Im Raum Osterholz haben weitere 3588 Impfungen stattgefunden. Nach Verwaltungsangaben wurden bisher insgesamt 22.325 Personen erst- und 8662 Personen zweitgeimpft. Zudem finden weitere Impfungen in den Hausarztpraxen statt, die genaue Zahl liegt dem Gesundheitsamt nicht vor.

Im Landkreis Rotenburg wurden in der vergangenen Woche 2438 weitere Impfungen verabreicht. Nach offiziellen Angaben wurden bislang 34.755 Personen erst- und 10.576 Personen zweitgeimpft. Bei den niedergelassenen Ärzten im Landkreis Rotenburg haben in der Zeit vom 1. bis zum 29. April 8726 Personen ihre Erstimpfung und 76 Personen ihre Zweitimpfung erhalten.

Nach Angaben aus dem Kreishaus sind im Landkreis in der vergangenen Woche vier weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Dabei handelt es sich um einen 65-Jährigen und einen 95-Jährigen aus der Stadt Rotenburg, einen 70-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Sottrum sowie einen 82-jährigen Mann aus der Stadt Bremervörde.