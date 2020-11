Mehr als zwei Dutzend Bewohner der Osterholz-Scharmbecker Pflegeeinrichtung sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. (Sebastian Gollnow)

Landkreis Osterholz. Fünf Corona-Infektionen hatte die Osterholzer Gesundheitsbehörde vergangene Woche in der Wohngruppe eines Osterholz-Scharmbecker Altenheims festgestellt. Darunter befand sich auch eine 95-Jährige, die am Wochenende verstarb (wir berichteten). Inzwischen liegen aus der betreffenden Gruppe 23 weitere positive Testergebnisse vor, teilte Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann am Donnerstag mit. Die Behörde hatte eine Testreihe unter 250 Bewohnern und Beschäftigten veranlasst, einige Ergebnisse stünden noch aus, weitere Tests sollen folgen, so Lindemann.

Bisher habe sich gezeigt, dass unter den positiv Getesteten auch ein Mitarbeiter sei. Wegen des Ausbruchgeschehens hat das Gesundheitsamt ein Besuchsverbot verhängt, das mindestens bis Ende November gelten werde. Es bestehen verschärfte Schutz- und Hygienevorschriften, über diese und weitere Schritte stimme sich der Landkreis mit der Pflegeeinrichtung ab. Aus Lindemanns Pressemitteilung geht der Name des betroffenen Heims nicht hervor. Dies deshalb, weil es sich nicht um öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten handele, sondern um private Betriebe, so die Sprecherin auf Nachfrage. Nach Informationen unserer Zeitung ist das Haus am Barkhof von dem Corona-Ausbruch betroffen.

Der Landkreis Osterholz hat alle Informationen zum Coronavirus unter www.landkreis-osterholz.de/corona zusammengetragen. Unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen finden sich Antworten auf häufig gestellte Fragen. Wird die eigene Frage dort nicht beantwortet, steht das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes unter 04791/ 930 29 00 innerhalb der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung zur Verfügung.