Der Ortsteil Borgfeld hat die Anträge auf Globalmittel entgegengenommen. (Monika Skolimowska)

Borgfeld. Die Borgfelder haben auch in Zeiten des Lockdowns noch Pläne. Um ihren Ortsteil noch lebenswerter zu gestalten, den Menschen Freude zu bereiten, Projekte voranzubringen oder die Geschichte des Ortes zu erzählen, haben sie auch in diesem Jahr zahlreiche Anträge auf Globalmittel gestellt. Insgesamt stehen mehr als 17.300 Euro zur Verfügung, um die Projekte von Vereinen und Institutionen zu unterstützen.

Beworben haben sich zwölf Einrichtungen, Vereine und Bürgerinitiativen - mit dabei ist auch das Ortsamt. Es geht um 21 Vorhaben. Die Gesamtsumme der beantragten Zuwendungen liegt bei rund 22.000 Euro, sodass die Mitglieder im Koordinierungsausschuss nun eine Auswahl treffen müssen, wer Geld für sein Projekt erhält und wer nicht. Die größte Summe hat mit 4600 Euro die neue Initiative Rehkitzrettung Wümme für die Anschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera beantragt - das entspricht laut Initiative der Hälfte der Gesamtkosten. Knapp unter diesem Betrag liegen die 4100 Euro, die die Borgfelder Schützengilde für die Modernisierung ihrer Sportstätte erbittet. Insgesamt plant der Vorstand Kosten in Höhe von 4900 Euro ein.

Unter den Antragstellern ist auch der SC Borgfeld. Für die „dringende Erneuerung veralteter Informationstechnik“ vom Internetanschluss bis zu Programmen für die Mitgliederverwaltung benötige der Verein 2000 Euro, so Vorsitzender Thomas Kaessler. Genauso viel fragt der Bürgerverein als Zuschuss zum Weinfest an (Gesamtkosten: 13.000 Euro). Von dem Geld will der Verein nach Angaben des Vorstands Zelte beschaffen.

Mehrere Hundert Euro beantragt der Bürgerverein unter anderem für die Herausgabe der Borgfelder Blätter, Historienschilder und das Betreiben des Heimatarchivs - sowie die Wartung der LED-Weihnachtsbeleuchtung für den Ort. Die Bürgerinitiative Weihnachtsbaum möchte 300 Euro für den Transport eines in Aussicht gestellten Baums reservieren und die Kirchengemeinde geht davon aus, dass die Senioren-Weihnachtsfeier stattfinden wird (400 Euro).

Das Kinderhaus Am Lehester Deich dagegen möchte in einer Lilienthaler Schlosserei einen Kinder-Fahrradständer in Auftrag geben (rund 860 Euro).

Der Koordinierungsausschuss will nun über die Anträge beraten und die bewilligten Zuwendungen in der nächsten, für den 18. Mai geplanten Beiratssitzung bekannt geben.