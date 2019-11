Seit 14 Jahren praktiziert Ulrike Wendt in Borgfeld. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Dienstags ist ihr NV-Tag. NV wie „Nicht verhandelbar“, sagt Ulrike Wendt zur Erklärung. Sie arbeite oft genug, wenn andere frei haben. Daher hält sie sich diesen Tag frei. Arbeit ist Arbeit, aber ihr Beruf ist ihr mehr Berufung als Arbeit, erklärt die Borgfelder Ayurveda-Therapeutin. In dieser Woche gönnt sie sich zusätzlich den Brückentag, der durch den Feiertag anfällt. „Das hätte ich früher nicht gemacht.“ Sie will ein wenig „moderater“ und reduzierter arbeiten, so der Plan der 67-Jährigen. Aber auch dieser Tag hat wieder einmal 13 Stunden. Schon um 8 Uhr hat sie am Schreibtisch gesessen, um 21 Uhr verlassen ihre Meditationsfrauen die Praxisräume am Moorkuhlenweg.

1996 hängte sie ihren Beruf als Chefredaktionsassistentin beim Sportinformationsdienst nach 25 Jahren an den Nagel. Dafür gab es 1000 Gründe. Während der Olympischen Spiele in Barcelona merkte sie, dass sie etwas anderes braucht. Ein lukratives Angebot, dass man eigentlich nicht hätte ablehnen dürfen, schlug sie aus. Das war der Wendepunkt. Ulrike Wendt begann nebenberuflich die Ausbildung zur Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Schon Jahre vorher hatte sie sich ayurvedisch auf den Weg gemacht und ihr Leben auf den Kopf gestellt. 1997 machte sie sich selbstständig. Das war in Düsseldorf. Es folgte der Umzug nach Berlin, von dort aus ging es 2005 nach Borgfeld. Sie wollte ihre norddeutschen Wurzeln spüren, versucht sie die Entscheidung für Bremen zu erklären. Die Stadt und deren Frauenpolitik habe sie schon lange fasziniert.

Eigentlich hätte sie sich gerne in Fischerhude niedergelassen. Da sie aber als Ausbildungs- und Kurleiterin der Europäischen Akademie für Ayurveda deutschlandweit, in der Schweiz und in Italien mit ihren Seminaren unterwegs war, waren es praktische Erwägungen, die für Borgfeld sprachen. „Ich liebe Borgfeld und die Wümmewiesen, da tanke ich auf“, sagt sie voller Begeisterung. Es sei eine bewegte Zeit gewesen, in der sie komplett nochmal neu durchstartete. Obwohl sie an den Umzug nach Bremen ein wenig blauäugig heranging und der Anfang etwas schwer war, sei Bremen eine gute Wahl gewesen. Sie brauchte eineinhalb Jahre, um hier Fuß zu fassen. „Ich glaube, ich bin eine Borgfelderin geworden“, sagt sie, die als zweite Vorsitzende des Netzwerks Borgfelder Geschäftsleute „IN Borgfeld“ dazu beitragen will, Borgfeld lebenswert zu gestalten. „Wir haben in Borgfeld alles, was wir brauchen.“

Sie ist zertifizierte Ayurveda-Therapeutin für Massage, Naturkosmetik und Wellness, behandelt, macht Konstitutionsbestimmungen und bietet Kochkurse an. „Megaerfolgreich“, sagt Ulrike Wendt, seien ihre ambulanten Kurgruppen. Die Frühjahrskur ist noch nicht ausgeschrieben, da ist sie schon ausgebucht. Und sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Dieser Bereich werde immer umfangreicher, weil immer mehr Menschen merkten, dass in ihrem Leben etwas nicht rund läuft. Und dann guckt sie auf ihre Visitenkarte, um nachzulesen, ob ihr bei der Aufzählung irgendetwas entfallen ist. „Ach Gottchen, ich mache ja viel zu viel“, sagt sie lachend. Dabei fällt ihr Blick auf die Kiefer-Balance, ein weiterer Baustein in ihrer Praxis.

Ihre Power führt sie auf eine gute Ernährung zurück, davon ist sie überzeugt. Seit Anfang der 1990er-Jahre ernährt sie sich ayurvedisch-vegetarisch, zeitweise vegan. Sie meditiert, macht Yoga, Kraftsport und liebt es in den Wümmewiesen spazieren zu gehen und Fahrrad zu fahren. Fünf Jahre hatte sie kein Auto, dann musste sie beruflich regelmäßig nach Worpswede fahren. Im Sommer war das kein Problem.

Immer schon hat sie sich für Ernährung interessiert, dann lernte sie die ayurvedische Ernährungsweise kennen. Mit Ayurveda sei sie gesund geworden. „Es geht mir heute besser als vor 30 Jahren“, sagt sie voller Überzeugung. Fleisch fehlt ihr nicht und sie liebt es, sich regional und saisonal zu ernähren. Aber manchmal isst sie auch ein Biorinderwürstchen voller Genuss. „Ich mag nichts, was dogmatisch ist“, erklärt sie ihre Geisteshaltung, die sich nicht nur auf Ernährung beschränkt.

Ulrike Wendt, Ayurveda und Therapie, ist unter Telefon 0421/ 63 93 678 oder per E-Mail an info@ayurveda-wendt.de zu erreichen.

Zur Sache

Ayurveda

Die Bezeichnung Ayurveda kommt aus dem Altindischen: Während Ayur für "Leben“ steht, bedeutet Veda soviel wie „Wissenschaft“. Nach einer alten Definition ist der Zweck dieser Wissenschaft, „die Gesundheit des Gesunden zu erhalten und den Kranken zu behandeln“. Ayurveda ist aus Sicht ihrer Vertreter mehr als eine Heilkunde, es ist eine umfassende Gesundheitslehre. Laut dem Verband europäischer Ayurveda-Mediziner ermöglicht das Bewusstsein über die individuelle Beschaffenheit des eigenen Körpers, der Psyche und der göttlichen Natur der Seele, dass wir unser Potenzial ausschöpfen können und unser Leben in Liebe und Freude gestalten können. Ayurveda kommt demnach in drei Bereichen zur Anwendung: Als Gesundheitsvorsorge mit umfangreichen Richtlinien zur Ernährungs- und Lebensweise. Als Lebensphilosophie, die auf alle Facetten des Lebens eingeht und in wichtigen Aspekten sozialer, emotionaler und seelischer Harmonie unterstützt. Und als ganzheitliches Konzept von Gesundheit, Krankheit und umfangreichen Heilmethoden.