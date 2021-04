Die bestätigten Corona-Fälle in den jüngeren Altersgruppen nehmen zu - wohl auch deshalb, weil mehr getestet wird. (Julian Stratenschulte/dpa)

Landkreis Osterholz. Mehr als jede vierte nachgewiesene Corona-Infektion im Landkreis Osterholz betrifft augenblicklich Kinder und Jugendliche. Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilt, wurden am Donnerstag 170 akut Infizierte gezählt. Darunter waren 16 Mädchen und Jungen unter zehn Jahren, weitere 30 Fälle betrafen die Altersgruppe zwischen zehn und 20. Seit immer mehr Senioren inzwischen geimpft sind, sinkt das Durchschnittsalter der Betroffenen. Der sprunghafte Anstieg in Bremen, über den der WESER-KURIER am Freitag berichtete, habe auch mit vermehrten Testungen in Schulen und Kitas zu tun, hatte ein Sprecher der dortigen Gesundheitsbehörde erklärt.

Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann sagt dazu: „Kinder und Jugendliche nehmen beim Infektionsgeschehen im Landkreis Osterholz zum jetzigen Zeitpunkt keinen überproportionalen Anteil unter den akut erkrankten Personen ein.“ Doch immerhin zeigt die Momentaufnahme vom Donnerstag bereits, dass inzwischen 27 Prozent der Infizierten höchstens 20 Jahre alt sind; dabei stellt diese Altersgruppe nach den Zahlen des Statistischen Landesamts nur rund 18 Prozent aller Kreisbewohner. Und unter allen seit Pandemiebeginn registrierten Infektionen war die U20-Gruppe im Kreisgebiet mit 13,8 Prozent bisher klar unterdurchschnittlich betroffen.

Milder Verlauf, aber ansteckend

Dass es einen Trend zu jüngeren Infizierten gibt, bestreitet auch Lindemann nicht. Sie gibt aber zu bedenken, dass Kinder und Jugendliche selten schwer erkranken oder komplizierte Verläufe haben. Gleichwohl gelte: „Sie sind ebenso ansteckend und können Überträger der Viren für ihre Umgebung sein.“ Umso sinnvoller sei es, dass nun vermehrt „symptomlose Personen“ getestet werden, sei es bei Bürgertestungen oder in den Kitas und Schulen.

Und es sei erst recht eine gute Nachricht, dass in der vergangenen Woche keine neue Infektion mit einem Schulbezug gemeldet worden sei. „Das Infektionsgeschehen an den Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz ist als moderat zu bezeichnen“, folgert die Landkreis-Sprecherin. Bis zur Wochenmitte sind sechs Schulen und drei Kitas von Schutzmaßnahmen betroffen gewesen, seit Donnerstag stehen nur noch die Osterholz-Scharmbecker Kindergärten St. Marien und Komponistenviertel sowie die Lilienthaler Grundschule Schroeterschule auf der Landkreis-Liste der Einrichtungen mit einem Infektionsgeschehen.

Der Begriff Infektionsgeschehen ist unscharf, denn er kann einzelne oder auch massenhafte Ausbrüche bedeuten, räumt Jana Lindemann ein. Der Landkreis verwendet ihn, wenn es in Schule, Kita oder Heim mindestens einen bestätigten Fall mit Kontakt zu weiteren Personen aus der Einrichtung gab, sodass Quarantäne und andere Maßnahmen angeordnet werden mussten. Aktuell habe es sich bei den drei Einrichtungen nur um Einzelinfektionen gehandelt, „die glücklicherweise nur wenige weitere Quarantänen notwendig machen“. Zuletzt hatten sich besorgte Eltern über Facebook im Kreishaus danach erkundigt.

Die Sprecherin nennt ein weiteres Praxisbeispiel, bei dem der Landkreis anschließend nicht von Infektionsgeschehen spreche: „Am Montagmorgen testet sich ein/e Schüler/in zu Hause mittels Selbsttest. Dieser zeigt ein positives Ergebnis an. Da die Schülerin/der Schüler die Einrichtung noch nicht betreten hat und auch zwei Tage zurückgerechnet kein Kontakt zur Einrichtung bestand, wäre dies kein Fall, der ein Infektionsgeschehen an der Schule begründet.“

Probleme bei Schüler-Tests

Bei Lehrern, Eltern und Schülern sorgen unterdessen diese häuslichen Selbsttests weiterhin für Gesprächsstoff. Das Land hat nach wie vor Beschaffungsprobleme für seine rund 3200 Schulen und dort, wo es klappt, werden oft Großpackungen zum Selbstkonfektionieren geliefert. Die betroffenen Kollegien sind sauer, kritisieren Sterilitätsgefahren und Mehrarbeit, die mit dem Zusammenpacken von Wattestäbchen, Testflüssigkeit, Teststreifen, Röhrchen und Kappe einhergehen - für jeden Schüler zwei Kits pro Woche.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) verweist auf die Marktlage und verspricht Besserung. Es sei normal, dass es am Anfang „an der einen oder anderen Stelle ruckelt“. In der ersten Woche nach den Osterferien seien durch die Testpflicht landesweit immerhin 490 bestätigte Infektionen bei den Schülern ausfindig gemacht worden, weitere 29 wurden bei anlassbezogenen Tests zur Kontaktverfolgung entdeckt und 35 außerdem bei den Schulbeschäftigten.

Diskussion über 100er-Schwelle

Und noch eine Baustelle hat der Minister: Die Bundesnotbremse sieht Schulschließungen und Szenario C bei einer Inzidenz ab 165 vor, landesweit aber soll es zumindest bis Mitte Mai weiterhin schon bei einem Wert von 100 so weit sein. Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte und der Landeselternrat begrüßen die strengere Handhabe: Solange die Infektionszahlen gerade auch bei Kindern und Jugendlichen steigen, während es bei Tests und Impfungen hapert, sei weiterhin größte Vorsicht geboten. Dies auch deshalb, weil die Schulen weiterhin nicht mit Luftreinigern ausgestattet seien, so Landes-Elternsprecherin Cindy-Patricia Heine.

Auch der Vorsitzende des hiesigen Kreiselternrats, Rikus Winsenborg, ist für Schulschließungen ab einem Inzidenzwert von 100. Er fordere seit Monaten Belüftungsanlagen in Klassenräumen, Plexiglaswände zwischen den Arbeitsplätzen, mehr Personal für die Testungen und kleinere Klassenverbände.

Die Landesschülersprecher Florian Reetz und Marike Leder hingegen erklären, es sei möglich und auch wünschenswert, dass Niedersachsens Schulen bei Inzidenzen zwischen 100 und 165 im Wechselmodell nach Szenario B bleiben können. Nötig dafür seien Abstand, Masken und konsequentes Testen.

Zur Sache

Keine Ausgangssperre - vorerst zumindest

Mit einem amtlichen Inzidenzwert von 84,3 ist der Landkreis Osterholz am Freitag unter der Grenze geblieben, die ab Sonnabend mit der bundesweiten Notbremse gilt. Sie besagt: Liegt die Kennziffer drei Tage in Folge über 100, dann gilt eine nächtliche Ausgangssperre mit weiteren Beschränkungen für Bürger und Betriebe - und zwar so lange, bis die Grenze anschließend fünf Tage lang unterschritten wird.

„Für den Landkreis Osterholz gelten damit die bekannten Regeln fort“, bekräftigte am Mittag die Kreisverwaltung. Sie ergeben sich aus der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, die ab dem 100er-Wert unter anderem auch das Szenario C an Schulen vorsieht; Hannover will die Vorschriften nun an die neuen Bundesvorgaben anpassen.

Zudem ist ab sofort der Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts maßgeblich, der tagesaktuell auch auf der Landkreis-Website veröffentlicht wird und bisweilen wegen der Meldedaten von dem des Landes abweicht. Sollten weitere Maßnahmen nötig werden, informiert der Landkreis darüber mit einer Allgemeinverfügung in den Zeitungen, im Internet und in den sozialen Medien.