Der Landkreis Osterholz hat das DRK mit den Aufgaben des Rettungsdienstes betraut. Jetzt wurde der Bedarfsplan aus dem Jahr 2012 überarbeitet und fortgeschrieben. Es hat sich gezeigt, dass infolge steigender Einsatzzahlen mehr Autos und Präsenzzeiten nötig sind. (Bernd Weissbrod/DPA)

Landkreis Osterholz. Seit einigen Jahren ist der DRK-Rettungsdienst mit steigenden Einsatzzahlen konfrontiert. Der Landkreis Osterholz hat daher – wegen der Folgekosten nach Rücksprache mit den Krankenkassen – zuletzt einige zusätzliche Fahrzeuge beschafft und die Bereitschaftszeiten der Rettungswachen ausgedehnt, die von den Rotkreuzlern im Landkreis-Auftrag betrieben werden. Stets musste dafür vom sogenannten Bedarfsplan abgewichen werden, der Anfang 2012 mit den Kassen abgestimmt worden war. Auch, als wenig später die Rettungsleitstelle in Bremerhaven in Betrieb ging, war der dortige Personalbedarf Verhandlungssache.

Mit der grundlegenden Neuauflage des Planpapiers wird der nun erreichte Ausrüstungsstand einstweilen festgeschrieben. Es werde aber auch künftig regelmäßige Überprüfungen geben, sodass weitere Anpassungen möglich bleiben, teilte Dezernent Dominik Vinbruck kürzlich im Ausschuss für Ordnungswesen mit. Der neue Bedarfsplan, der ab 1. April gelten soll, schlägt dabei wichtige Pflöcke ein. Die Abgeordneten stimmten dem Grundlagenpapier noch vor Beginn der coronabedingten Sitzungspause einstimmig zu.

Zentrale Größe für die Bedarfsberechnung ist die Frist, innerhalb der das sogenannte erste Rettungsmittel, also Sanitäter oder Notarzt, am Einsatzort ist. Diese Zeitspanne muss in 95 Prozent aller Fälle weniger als 15 Minuten ab Alarmierung betragen, und zwar im gesamten Kreisgebiet. Nachdem sich 2015 gezeigt hatte, dass die Erste Hilfe den Patienten aber nur in 93,3 Prozent der Fälle innerhalb einer Viertelstunde erreicht, wurde bis zum vergangenen Sommer schrittweise nachgerüstet, um den gutachterlich ermittelten Bestand für die 95 Prozent zu schaffen. Das Ziel gilt nunmehr als erreicht.

Bei der Besetzung der Rettungsleitstelle hat die Kreisverwaltung nun noch das Benehmen mit der Stadt Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven herzustellen, räumte Vinbruck ein. Dort sei gerade ein neuer Dienstplan in Arbeit. Auch gebe es mit den Kassen noch Verhandlungsbedarf im Detail, die nur zwei der drei Reserve-Rettungswagen mitfinanzieren wollen. Bei den Fahrzeugen aber handelt es sich laut Kreisverwaltung ohnehin um ausgemusterte Wagen; das Kostenrisiko seit daher gering.

Ansehnliche Flotte

So enthält der Bedarfsplan nunmehr neben den drei Reserve-Fahrzeugen (zwei in der Kreisstadt, eines in Worphausen) sieben reguläre Einsatzfahrzeuge sowie je einen Notarzt- und Krankentransportwagen; hinzu kommt ein Notarzt-Reserveauto. In die Bedarfsplan-Berechnungen eingeflossen sind aktuelle Einwohnerzahlen sowie Daten zu den Krankenhausbetten, Alten- und Pflegeheimplätzen. Rettungswachen betreibt das DRK in Hambergen, Osterholz-Scharmbeck, Schwanewede und Lilienthal. Hinzu kommen die Notarztstation und der Fahrzeugstandort Worphausen.

Im Bedarfsplan ist als ein zentrales Argument auch die jüngste Einsatzstatistik enthalten. Demnach wurden kreisweit im vergangenen Jahr 9375 Notfallrettungen registriert; das sind 1023 und damit gut zwölf Prozent mehr als im Jahr 2015. Das Notarztauto muss dabei fast jedes dritte Mal mit raus: 3091 Arzt-Einsätze bedeuten 168 oder fast sechs Prozent mehr als 2015. Hinzu kommen die qualifizierten Krankentransporte. Deren Zahl stieg seit 2015 um 6,6 Prozent von 5197 auf 5541.

Die Folge: Seit 2017 steht ein zusätzlicher Rettungswagen in Osterholz-Scharmbeck bereit, in Schwanewede folgte einer 2018 – zunächst nur werktags, inzwischen auch wochenends und feiertags, wobei zu jedem Fahrzeug in der Regel eine zweiköpfige Besatzung gehört. Zum 1. April ist per Bedarfsplan tagsüber auch die Einsatzbereitschaft eines zweiten Rettungswagens in Lilienthal vorgesehen; damit sind es kreisweit dann acht RTW.