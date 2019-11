Der Landkreis verstärkt die Sportförderung, vor allem bei Modernisierungen sowie im Nachwuchsbereich und bei den Übungsleitern. (Valek)

Landkreis Osterholz. Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Stagnation sollen die Sportvereine im Landkreis Osterholz ab dem kommenden Jahr mehr Geld für ihre Trainer erhalten. Der jährliche Landkreis-Zuschuss von zuletzt 77 Euro pro lizenziertem Übungsleiter soll nach dem Willen des Sportausschusses auf 120 Euro erhöht werden. Der „Schluck aus der Pulle“ sei überfällig und auch angemessen, erklärten Kurt Klepsch (SPD) und Friedrich Humborg (CDU) am Mittwochnachmittag im Sportausschuss des Osterholzer Kreistags.

Die einstimmige Beschlussempfehlung war laut Protokollnotiz nach eingehender Beratung „aus der Mitte des Ausschusses entstanden“, damit sich keine Partei allein das Wohltäter-Emblem ans Revers heften kann. Die Abgeordneten gingen dabei mit ihrem Votum noch über den Verwaltungsvorschlag von 100 Euro hinaus. Die nun geplante Erhöhung ist nach Einschätzung von Bernd Rugen (Linke) aber gerechtfertigt, weil die Novelle der Sportrichtlinien weiterhin keine Investitionskosten-Zuschüsse für An- und Neubauten vorsieht. „Da hatte ich mir mehr erhofft“, zeigte sich Rugen enttäuscht.

Auch die Pro-Kopf-Beihilfen für minderjährige Vereinsmitglieder sollen weitestgehend unverändert bleiben. Sie werden anteilig aus dem Restbudget verteilt, das nach Abzug der Übungsleiterzuschüsse verbleibt. Da das Budget nun auf 145 000 Euro wachsen soll, dürften es weiter 4,50 bis 4,80 Euro pro Kind und Jugendlichem sein. Beim Programm „Tür auf – Spiel Sport“ wird unterdessen der Rotstift angesetzt: Mangels Nachfrage könne das Programm zur Kooperation von Schulen und Vereinen ungeschmälert auch mit jährlich 15 000 Euro (bisher 20 000 Euro) weiterlaufen, hieß es.

An anderer Stelle wiederum baut der Kreis die Sportförderung aus: So erhält der Kreissportbund nun jährlich 10 000 statt 6700 Euro für seinen hauptamtlichen Sportlehrer, der unter anderem die Vereinstrainer weiterbildet. Außerdem werden bei der Sanierung von vereinseigenen Sportstätten künftig nicht nur Ersatz-Reparaturen unterstützt, sondern es können erstmalig auch Zuschüsse für höhere energetische Standards fließen wie etwa eine Wärmedämmung oder den Einbau von LED-Lampen. Dieser Fördertopf war bisher mit 60 000 Euro gefüllt, ab nächstem Jahr sollen es 100 000 Euro sein.

Damit nicht genug: Auf vorerst drei Jahre befristet sind zwei Pilotprojekte, mit denen Kinder im Grundschulalter an den Vereinssport herangeführt und zur Teilnahme an Schwimmlernkursen ermuntert werden sollen. Der Landkreis will dafür 50 000 und 48 000 Euro pro Jahr locker machen. Wie berichtet, sollen Erstklässler ab August Sportgutscheine über drei Schnupperstunden erhalten. Wer nach drei Probetrainings für mindestens ein Jahr Mitglied wird, dessen Verein kann zehn Euro als Prämie sowie einmalig bis zu 60 Euro Mitgliedsbeitrag beim Landkreis erhalten.

Bei den Schwimmkursen (Seepferdchen und Bronze) erhalten die Anbieter 60 Prozent der Schwimmkurs-Kosten vom Landkreis erstattet, sofern das Kind bis zum Ende der Grundschulzeit das Bronzeabzeichen erwirbt. Eigentlich müsse mit der Aktion schon im Kindergartenalter begonnen werden, meinte Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion). Sozialdezernentin Heike Schumacher gab daraufhin zu bedenken, dass unterschiedliche Meinungen dazu unter Sportpädagogen gebe, aber richtig sei wohl der Grundsatz „Je früher, desto besser.“

Edith Hünecken vom Kreissportbund lobte besonders die höheren Übungsleiter-Zuschüsse. Die Vereine stünden in Konkurrenz zu privaten Anbietern und hätten auch etliche Qualifizierungskosten zu schultern. „Wir müssen froh und dankbar sein, dass wir die Übungsleiter haben.“ Für den Landkreis ist es keine exorbitante Belastung, aber die Vereine sind die Übungsleiter eine Existenzfrage. Friedrich Humborg hatte dazu erklärt, mit immer höheren Freibetragsgrenzen setze der Fiskus ja auch Anreize, die qualifizierten Ehrenamtler zu stärken.

Unterm Strich rechnet die Kreisverwaltung mit einer Erhöhung der Transfers für den Sport von 199 000 auf 369 000 Euro. Nach dem Sportausschuss folgen nun noch weitere Kreistagsgremien mit eigenen Beratungen über ihre Teilhaushalte. Der 617 Seiten starke Gesamt-Etat wird bis zur ersten Dezemberwoche die Fachausschüsse durchlaufen und dann am 5. Dezember vom Kreistag zu beschließen sein.