Ludger und Sabine Meinhardt sowie Wilfried Meyer (von links) leben in dem Wohngebiet in der Nähe des Golfplatzes. Sie beklagen die Zunahme des Autoverkehrs im Zuge der Vergrößerung der Anlage. (Klaus Göckeritz)

Lilienthal. Der Golfclub Lilienthal hat rund 650 000 Euro in die Hand genommen und seine Sportfläche auf 64 Hektar verdoppelt. Aus diesem Anlass wurde jüngst, wie berichtet, gefeiert. Anwohner im nahen Wohnquartier können die Freude allerdings nicht teilen. Im Gegenteil: „Wir und andere Nachbarn leiden unter dem zunehmenden Verkehr. Immer mehr Nutzer des Golfplatzes fahren nicht über die Straße Landwehr, sondern durch unser Wohngebiet“, sagen Sabine und Ludger Meinhardt aus der Straße Am Saatmoor. Die Crux: Die nur rund drei Meter breiten Straßen seien für den Durchgangsverkehr nicht ausgelegt, es komme immer wieder zu gefährlichen Ausweichmanövern mit Spaziergängern, Läufern und Radfahrern, dazu seien Kinder gefährdet.

Das Ehepaar beobachtet einen wachsenden Golfclubbetrieb. Was vor rund 20 Jahren als überschaubares Modellprojekt für die integrative Wirkung des Golfsports für Menschen mit Behinderung begann, habe sich zu einem florierenden Sportverein mit wirtschaftlichem Anstrich entwickelt. So sei es zu Gründerzeiten und laut ursprünglicher Planung um ein Golfgelände „mit Unterstand samt Colaautomat für rund 50 Mitglieder“ gegangen. Heute stehe dort ein Clubheim mit Gastronomie für mehrere hundert Mitglieder. „Das hat mit der Anfangsidee nichts mehr zu tun, der Golfclub hat eine ganz andere Qualität und einen anderen Charakter bekommen. Das Clubhaus wird inzwischen auch für Feiern und andere Veranstaltungen genutzt“, sagt Ludger Meinhardt. Unterstützt wird der Anwohner von Wilfried Meyer und anderen Nachbarn im Quartier Saatmoor, Heideweg und Im Dorfe. An einem Sonntagnachmittag seien kürzlich innerhalb einer Stunde rund 20 Autos auf dem Saatmoor unterwegs gewesen – und dabei habe es sich augenscheinlich nicht um Anwohner gehandelt.

Die Betroffenen weisen auf Gespräche mit dem Verein und der Lilienthaler Verwaltung hin, in denen sie in der Vergangenheit mehrfach auf ihre Situation sowie ein bestehendes Konzept hingewiesen hätten, wonach der Verkehr über die Straße 1. Landwehr führen soll. „Aber die Gespräche mit dem alten Vorstand führten zu keinem Ergebnis, wir fühlten uns nicht ernst genommen“, sagt Wilfried Meyer. Die Anlieger fordern jetzt Taten. Es müsse eine verlässliche Regelung her, um die Wohngebiete zu schützen. Dazu gehöre neben einer aktuellen Verkehrszählung, dass sowohl die Tempo-30 Schilder im gesamten Quartier als auch ein Abbiege-Hinweisschild an der Ausfahrt des Golfclub-Parkplatzes zur Straße 1. Landwehr beachtet würden. Nachdenken könne man auch über Einbahnstraßenreglungen oder Aufpflasterungen. Besser noch wäre eine eigene Zufahrt von der Landesstraße (Falkenberger Landstraße) oder ein separater Weg am Anfang der 1. Landwehr zu den Parkplätzen des Vereins, so Wilfried Meyer.

Der Landkreis Osterholz war an den Erweiterungsplänen des Golfclubs beteiligt. Allerdings ging es dabei nicht um die Verkehrsführung und die Wohngebiete, sondern um naturschutzfachliche Belange. „Für die Zu- und Abfahrt ist die Gemeinde Lilienthal zuständig“, stellt Sprecherin Jana Lindemann auf Nachfrage fest. „Das Thema ist bei uns bekannt“, sagt Stephen Riemenschneider. Der Fachbereichsleiter im Lilienthaler Rathaus verweist auf das bestehende Konzept, wonach der abfließende Verkehr über die Straße Landwehr zur Falkenberger Landstraße rollen soll. An der Ausfahrt des Parkplatzes stehe ein entsprechendes Verkehrsschild. Grundsätzlich einschreiten und kontrollieren könne die Verwaltung dies aber nicht. „Das sind alles öffentliche Straßen, wir dürfen in den fließenden Verkehr nicht eingreifen, das wäre dann Sache der Polizei“, sagt Riemenschneider. Offen ist aus Sicht des Fachbereichsleiters, ob sich die von Anwohnern angeregten Verkehrsberuhigungen realisieren lassen. Fest stehe, dass die Straße Saatmoor in den nächsten Jahren saniert werden solle, in dem Zusammenhang könne man darüber nachdenken, so Riemenschneider.

Der Fachbereichsleiter sieht vorrangig den Golfclub in der Pflicht. Der Verein sollte an seine Mitglieder und Gäste appellieren, die Wohngebiete zu meiden. „Wir kennen die Situation, aber es sind öffentliche Straßen und wir können den Nutzern nichts verbieten“, gibt Clubpräsident Claus Kleyboldt zu bedenken. Gleichwohl wolle der Vorstand seine aktuell rund 500 Mitglieder noch einmal auf die Problematik hinweisen. Dazu gebe es auf der Internetseite des Clubs grundsätzlich klare Aussagen. Demnach wird die Anfahrt zum Golfplatz aus allen Richtungen über den Falkenberger Kreisel sowie die Falkenberger Landstraße und die Einmündung zur Landwehr empfohlen. Der Club sei aber dialogbereit. „Wenn Bedarf besteht, sind wir selbstverständlich für Gespräche mit den Anwohnern offen“, so Claus Kleyboldt.