Freuen sich über das neue Bauwerk am Seeberger Fußballplatz (von links): Jürgen Behlau, Werner Sept und Olaf Tscherner. (Anne Werner)

Lilienthal. Mehr Komfort und mehr Übersicht bietet der VfR Seebergen/Rautendorf seinen treuen Fußballfans im Vorfeld der Spielzeit 2019/20. Der Verein verfügt mit einer Tribüne über eine ganz neue Errungenschaft, die Werner Sept seinem Stammverein gespendet hat. Die neue Zuschauerbühne will der Verein im Rahmen der eigenen Sportwoche vom 28. Juli bis 4. August einweihen.

Die überdachte Holzkonstruktion bietet Platz für 20 Personen. In zwei Reihen ist der stabile Unterstand mit Sitzschalen ausgestattet. Die Sitzplätze befinden sich direkt am Vereinsheim des 1958 gegründeten VfR Seebergen/Rautendorf. „Die Tribüne ist sehr gut gemacht. Alles wurde mit mir abgesprochen“, freut sich Sponsor Werner Sept, der von 1965 bis 1973 für den VfB Oldenburg auflief und im gesamten Bundesgebiet einen Namen als talentierter Fußballer hatte. Der frühere Zimmermann, inzwischen 76 Jahre alt, bezeichnet die Tribüne als „gelungenes Bauwerk am Spielfeldrand“ und freut sich, dass sie den Gästen einen leicht erhöhten Blick über den neuen Sportplatz bietet. „Die Tribüne passt wegen der Überdachung hervorragend ans Vereinsheim“, zeigt sich mit Günther Sahli ein weiterer jahrzehntelanger Wegbegleiter des VfR Seebergen/Rautendorf begeistert von der neuen Sitzgelegenheit am Spielfeld.

Die Sitzschalen kaufte Sept, der dem Verein bereits im Gründungsjahr 1958 beitrat, über das Internet. Die Holztribüne wurde in Eigenleistung vom Verein erstellt. Seit 15 Jahren verfolgt der in Huchting lebende Sept regelmäßig wieder Spiele des VfR Seebergen/Rautendorf. Ehefrau Inge Sept steht dem Verein als Helferin hinter der Theke seit eineinhalb Jahrzehnten tatkräftig zur Seite. „Wir sind froh, wenn wir rauskommen“, sagt Werner Sept, der sich gerne mit seiner Ehefrau bei seinem Stammverein aufhält.

Neben der Zuschauertribüne erhielt der Sportvereein in der Sommerpause auch nagelneue Ersatzbänke. Der zusätzliche Komfort hat einen Wert von rund 10 000 Euro. Beim VfR Seebergen/Rautendorf ist man sehr froh darüber, dass mit Werner Sept „eine treue Seele“ dem Verein unter die Arme greift. Vor zwei Jahren stand die Fußballsparte auf der Kippe, es war unklar, ob es überhaupt mit dem Spielbetrieb weitergeht. Dank der Initiative von Olaf Tscherner gingen die Lichter am Seeberger Sportplatz doch nicht aus. Inzwischen verfügt der VfR wieder über zwei Herrenmannschaften und rund 70 Mitglieder in der Abteilung. „Es bewegt sich was in Seebergen“, strahlt Herrentrainer Olaf Tscherner Zufriedenheit über das neue Aushängeschild mit der Tribüne aus.

Die Eintrittspreise bleiben beim Verein aus der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz auch durch den Mehrwert der Tribüne stabil. „Das ist Kundendienst am Mann. Die Tribüne ist auch gut für die Reporter“, flachst Jürgen Behlau. Auch der Spartenleiter hat eine hohe Meinung von dem vereinstreuen Sponsor aus Bremen-Huchting: „Werner Sept ist mit Leib und Seele dabei. Er gibt alles für den VfR Seebergen/Rautendorf.“

Zur Sache

Sportwoche in Seebergen

Mannschaften aus den drei Landkreisen Rotenburg, Verden und Osterholz begegnen sich vom 28. Juli bis 4. August bei der Fußballwoche des VfR Seebergen/Rautendorf. Der TSV Bülstedt/Vorwerk (Rotenburg), TSV Bassen II, TSV Fischerhude-Quelkhorn (beide Verden), TSV Dannenberg II, SV Lilienthal-Falkenberg II, TSG Wörpedorf II, TSV Worphausen und Gastgeber VfR Seebergen/Rautendorf (alle Osterholz) spielen an sieben Spieltagen den Turniersieger aus.

Mit der neuen Zuschauertribüne verspricht sich der Verein, der seit Jahren über ein treues Stammpublikum verfügt, einen zusätzlichen Reiz des Traditionswettbewerbs auf dem Sportgelände in Seebergen.