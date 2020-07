Der Sommer kann beginnen: In kürzester Zeit haben Veronika Völker, Gisela Brünker, Annette Umlauft, Martina Michelsen und Martina Sackmann (v.l.) den Flyer für „Sommer in Murkens Hof“ auf die Beine gestellt. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Es war eine gefühlt nicht enden wollende Geduldsprobe: Lange Zeit stand vor vielen Veranstaltungen von „Sommer in Murkens Hof“ das „Vorläufigkeitszeichen“. Darüber, dass sie das Sommer-Ferien-Programm bei der Volkshochschule (VHS) trotz vieler Ungewissheiten nun doch noch wie geplant auf die Beine gestellt haben, sind alle Mitorganisierenden sehr froh und zufrieden. Die Ideen, sagt VHS-Leiterin Martina Michelsen umringt von ihrem Team anlässlich der Vorstellung des gemeinsamen Programms von Volkshochschule, Bibliothek und Kulturamt Lilienthal, lagen schon lange fertig in der Schublade. Die Arbeiten am Detail wiederum mussten dann recht schnell abgeschlossen werden.

Unter besonderen Umständen sei in diesem Jahr außerdem der gedruckte Flyer mit dem Ferienprogramm entstanden, erklärt Martina Michelsen. Folge: Das Info-Blatt ist nicht, wie ursprünglich geplant, im Mai gedruckt worden, sondern erst jetzt. Ab sofort sind Flyer in Murkens Hof und an allen üblichen Auslagestellen verfügbar. Zur Aufnahme der Kontaktdaten ist eine Anmeldung zu „Sommer in Murkens Hof“ unumgänglich.

Das Ergebnis des ungewöhnlichen Planungsprozesses ist keine coronabedingte Sparversion. Vielmehr weiß die Leiterin der Volkshochschule Lilienthal, Grasberg, Ritterhude, Worpswede stolz zu berichten, dass das Angebot an Kursen, Seminaren und Führungen mit 27 Veranstaltungen im Zeitraum vom 18. Juli bis zum 26. August größer als in Vorjahren ist. Nicht mehr dabei sind in diesem Jahr die sehr erfolgreichen englischsprachigen Filme, deren Vorführung den herrschenden Abstands- und Hygieneregeln zum Opfer fielen. Stattdessen etablieren die Veranstalter mit der Rasenfläche am Parkplatz einen neuen „Spielort“ von Murkens Hof, an dem mehrere Lesungen für Kinder wie auch Erwachsene stattfinden. Bei schlechtem Wetter, so Martina Michelsen, bestehe die Möglichkeit, in den Schroetersaal auszuweichen.

„Wir haben diesmal eindeutig mehr Angebote für Kinder im Programm“, sagt die VHS-Leiterin zufrieden. Das sei der Tatsache geschuldet, dass in diesem Jahr mehr Familien während der Ferien zu Hause blieben. Aus diesem Grund wollten Volkshochschule und Bibliothek gerade für Kinder vor Ort ein besseres Angebot bereithalten.

Unter freiem Himmel bieten Karin Hölscher und Martina Weber beispielsweise Vorlesespaß für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren an. Ihre Buchauswahl orientiert sich an den „Ausleihschlagern“ der Bibliothek von Lotta-Leben, Darth Vader aus der Star Wars-Reihe, Coolman bis Pippi Langstrumpf, erklärt die Teamleiterin der Bibliothek, Martina Sackmann.

An Kinder zwischen fünf und zehn Jahren richtet sich das Angebot einer Woche, in der sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen dürfen. Während der gesamten Sommerferien habe die Bibliothek geöffnet und verleihe kostenlos DVDs, Gesellschaftsspiele und Hörbücher, heißt es weiter.

An Erwachsene wie auch Kinder ab zwölf Jahren indes wendet sich Annette Umlauft mit ihrem Angebot, aus geschenkten Stoffen kunterbunte Stofftaschen zu nähen.

Das Sommer Spezial vereint unter dem Themenschwerpunkt Wasser Lesungen, Vorträge und Führungen. Unter freiem Himmel liest Ingrid Kluth Geschichten rund um das Wasser, und Bernd Bohn feiert mit einer Lesung dem 125. Geburtstag von Eugen Roth. Mit „Auf ans Meer“ greift Donata Holz das Thema Wasser auf und lädt ein zu einer maritimen Reise durch die Kunstgeschichte. Undine Mader führt durch ihre Ausstellung „Wasserzeichen“ mit Fotos von Alltagsbegegnungen mit dem flüssigen Medium. In Gesprächen will sie die Veränderung der Sehgewohnheiten durch soziale Medien thematisieren. Der Lilienthaler Fotograf Dirk Rathjen zeigt Wasser in seiner flüssigen und festen Form und erklärt während der Führung durch die Ausstellung die Entstehung seiner Fotografien.

„Gesundheit und Bewegung“ mit Kursen zum Tanzen, Yoga, Lach-Yoga und Resilienz nimmt einen großen Part des Ferienprogramms ein. Premiere hat hier der Hula Hoop-Kursus von Rosi Völker, der Neueinsteiger wie auch Könner anspricht. Bei gutem Wetter findet der Kursus im Freien statt.

Der aktuellen Situation angepasst, kommen unter „Digitale Medien“ die Angebote mit dem Smartphone zu fotografieren, die Beantwortung von Fragen zum Wechsel von Windows 7 zu einem anderen Betriebssystem wie auch die Erklärung zum Einstieg in das Online-Lernen, gerade rechtzeitig. Hartmut Lindemann erklärt hier dezidiert die Funktion der Lernplattform der Volkshochschule vhs.cloud.