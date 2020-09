Für die Zeit des Umbaus lagert die Sparkasse in Lilienthal den Service-Bereich in Container aus. Das Foto zeigt Thorben Prenntzell, Axel Grawe, Christian Weber, Ulrich Messerschmidt und Stefan Waldow (von links). (Lutz Rode)

Lilienthal. Von außen wird nicht viel von der Veränderung zu sehen sein, drinnen aber soll das umso mehr geschehen. Die Sparkasse Rotenburg Osterholz baut ihr Gebäude an der Klosterstraße in Lilienthal für rund zwei Millionen Euro grundlegend um. Erste Vorzeichen dafür sind bereits im hinteren Bereich des Parkplatzes zu sehen: Dort hat das Geldinstitut Container aufstellen lassen, in die demnächst Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und das Überweisungsterminal ausgelagert werden. Von dem großen Umbau in den nächsten Monaten soll die Kundschaft möglichst wenig zu spüren bekommen.

Ende September wird der Container mit den Selbstbedienungs-Terminals in Betrieb gehen, im Oktober rücken die Arbeiter an und knöpfen sich zunächst das Erdgeschoss des Sparkassen-Gebäudes vor. Ist dieser Job erledigt, geht es eine Etage höher weiter. Um den nötigen Platz zu schaffen, haben die Firmenkundenberater ihre Büros vor zwei Wochen geräumt. Sie arbeiten nun von Trupermoor und Wilstedt aus und halten von dort aus den Kontakt zu den Betrieben. An diesen beiden Standorten hat das Geldinstitut zuletzt das Personal abgezogen, so dass in den Räumlichkeiten freie Flächen zur Verfügung stehen. Die Privatkunden werden wie gehabt nach Terminvergabe in der Lilienthaler Zentrale empfangen.

Laut Vorstandsvorsitzendem Ulrich Messerschmidt und Vorstandsmitglied Thorben Prenntzell will die Sparkasse mit dem Umbau eine Antwort auf die gestiegene Nachfrage nach Beratungsleistungen geben. Die Zeit der Sitzecken mit Trennwänden für die Kundengespräche soll dann endgültig am Lilienthaler Standort vorbei sein. 20 geräumige und mit modernster Technik ausgestattete Büros wird es künftig geben, in denen diskret über Gelddinge gesprochen werden kann.

Wer zur Sparkasse im Ortskern geht, soll aber auch weiterhin sein Bargeld an der Kasse abheben oder seine Überweisungen loswerden können. Glaubt man den Verantwortlichen der Sparkasse, spielt dieser Service von Angesicht zu Angesicht allerdings im Zeitalter des Online-Bankings keine große Rolle mehr. „Früher gab es drei Berater und 20 Service-Mitarbeiter im Haus. Heute ist das umgekehrt, weil sich die Nachfrage verändert hat. Darauf stellen wir uns ein“, sagt Messerschmidt. Aus Sicht der Verantwortlichen hat die Corona-Krise diese Entwicklung beschleunigt. Die Pläne für den Umbau, so sagt Thorben Prenntzell, seien allerdings schon vorher angegangen worden. Im September vergangenen Jahres fiel die Entscheidung, das Projekt in Angriff zu nehmen und kräftig zu investieren. Dies sei auch als klares Bekenntnis zum Standort Lilienthal zu verstehen, der sich nicht nur um den Marktbereich im Ort selbst, sondern auch um Firmenkunden in Grasberg, Worpswede oder Tarmstedt kümmert.

Das unter Denkmalschutz stehende und im Jugendstil errichtete Hauptgebäude sowie der Anbau aus neuerer Zeit sollen äußerlich nicht angetastet werden. Für die Innenansicht verspricht der mit der Planung und Umsetzung beauftragte Axel Grawe von der Hamburger BancArt GmbH allerdings einen gewissen „Aha-Effekt“. Details will er noch nicht verraten, nur so viel lässt er durchblicken: Die neuen Räumen werden so gestaltet, dass die Region, sprich Lilienthal, dort abgebildet wird – neben dem Sparkassen-Markenzeichen, das natürlich auch untergebracht werden muss. Das Vorhaben in Lilienthal gilt als eine Art Vorreiter für die Sparkasse Rotenburg Osterholz.

Laut Christian Weber und Stefan Waldow, den beiden Verantwortlichen für die Lilienthaler Geschäftsstelle, soll das Erdgeschoss im Laufe des Februars wieder nutzbar sein. Der komplette Abschluss der Arbeiten ist für Mai 2021 vorgesehen. Mit dem Umbau sind zu 90 Prozent Handwerksbetriebe aus der Region beauftragt worden. Der letzte große Umbau der Lilienthaler Geschäftsstelle liegt 23 Jahre zurück. Gegründet wurde die Sparkasse in der Gemeinde im Jahr 1904.