Ulrich Meister im OP-Saal der Lilienthaler Klinik. Am Dienstag bietet der Chefarzt dort Führungen an. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Zum Welttag der Patientensicherheit am Dienstag, 17. September, findet im Lilienthaler Krankenhaus eine Chefarzt-Führung durch den OP-Saal statt. Interessierte treffen sich um 18 Uhr vor der Cafeteria. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Demonstriert wird der sogenannte O-Arm, mit dessen Hilfe die Chirurgen während einer Operation ein genaueres Bild als bisher von der zu operierenden Wirbelsäule erhalten. Dadurch, so die Klinik, steige die Sicherheit im Operationssaal.

Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. Bandscheibenvorfall, Wirbelkanalverengung oder Abnutzung durch Arthrose machen eine Operation irgendwann unumgänglich. Auch wenn Rückenoperationen inzwischen Routine sind, bleibt ein Restrisiko. Wenn Nerven verletzt werden, kann es zu irreversiblen Lähmungen kommen. „Deshalb nutzen wir in der Klinik Lilienthal als einziges Krankenhaus im Großraum Bremen den sogenannten O-Arm, ein technisches Gerät, das die genaue Navigation während der OP ermöglicht“, erklärt Ulrich Meister, Chefarzt für Wirbelsäulenchirurgie.

Beim O-Arm werde gleich zu Beginn der OP ein dreidimensionaler Scan erstellt. „Der Operateur bekommt in Echtzeit ein optisches Feedback, wo genau er Instrumente und Schrauben sicher einführen kann, ohne Nerven zu verletzen. Schraubenfehllagen können so um ein Vielfaches reduziert werden“, erklärt die Klinik in einer Pressemitteilung. Auf diese Weise würden 98,4 Prozent der Schrauben richtig platziert. Außerdem werde die Strahlenbelastung durch den Scan im Vergleich zum herkömmlichen Röntgen um die Hälfte reduziert, betont die Klinik in ihrer Mitteilung.

„Sollte es doch einmal zu einer Fehllage kommen, was, wie gesagt, bei O-Arm-navigierten OPs nur noch äußerst selten vorkommt, kann dieser Fehler noch in der gleichen Narkose korrigiert werden“, so der Chefarzt. Bei herkömmlichen Methoden hingegen würden die Probleme oft erst nach der OP auffallen, wenn Schmerzen auftreten. Wird eine zweite OP notwendig, um den Fehler zu korrigieren, steige des Risiko für neurologische Verletzungen um 41 Prozent, erklärt die Klinik.

Die Patientenführung, so Klinikleiterin Bianca Trenz, solle eine Plattform zum Austausch sein. Das Krankenhaus wolle informieren und sei offen für Diskussionen mit den Patienten. Ulrich Meister werde bei dem Termin Rede und Antwort stehen. Wie berichtet, gehört die Lilienthaler Klinik seit 2015 zur Artemed-Gruppe.